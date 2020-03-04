Під Києвом через погіршення погодних умов сталося масове ДТП
В Київській області на Одеській трасі сталася ДТП за участю 10 автомобілів. Про це повідомили в прес-патрульної служби поліції регіону, а також у пабліку dtp.kiev.ua.
Так, недалеко від села Митниця сталося дві аварії за участю шести автомобілів.
В одному з ДТП постраждала одна людина. Зараз вона перебуває в лікарні.
Долар злетить: українцям розповіли про біду з курсом «вже цієї весни...»
Найгарячіша зірка «Кварталу 95» побавилася напівголою на дикому пляжі: «дівчина-мрія»
Кравець з "Квартал 95" спокусила пікантною фотосесією в одній білизні: "Хіба так можна?"
"У Пенсійний фонд України надійде запит": стало відомо, кого залишать без пенсій
У першому ДТП ще в 6:45 ранку зіткнулися Nissan, Таврія і Lanos.. На щастя, обійшлося без постраждалих. Друга аварія сталася через 20-25 хвилин на цьому ж відрізку дороги. За даними копів, зіткнулися Mercedes, Ford і Lada.
dtp.kiev.ua ж інформує, що всього на Одеській трасі за один ранок 4 березня зіткнулися більше 10 авто на протязі 100 метрів.
Нагадаємо, що 4 березня в Києві через туман видимість на дорогах погіршає. У першій половині дня 4 березня в Києві буде триматися густий туман. Так, видимість в місті буде знижена до 200-500 метрів. Рівень небезпеки жовтий, підвищений.
рекомендується Їздити на зниженій швидкості, вмикати протитуманні фари з ближнім світлом, а також дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями.
рекомендується Їздити на зниженій швидкості, вмикати протитуманні фари з ближнім світлом, а також дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями.
Також ми писали, що у Києві зловили розбійників з Дніпропетровщини. Чоловік і жінка вдарили палицею по голові водія таксі, після чого забрали в нього телефон і близько 3000 гривень. Інцидент стався на вулиці Синьоозерній.
Грабіжниками виявилися подружжя (31-річний чоловік і дівчина 19 років), які приїхали з Дніпропетровської області на заробітки в Київ.
Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"
Як повідомляла Politeka, з'явилися фото зниклих рибалок під Києвом: "останній притулок і..."
Також Politeka писала, що ветеран АТО зник у Києві, кинуті сили на пошуки: фото і подробиці