Під Києвом через погіршення погодних умов сталося масове ДТП

В Київській області на Одеській трасі сталася ДТП за участю 10 автомобілів. Про це повідомили в прес-патрульної служби поліції регіону, а також у пабліку dtp.kiev.ua.

Так, недалеко від села Митниця сталося дві аварії за участю шести автомобілів.

В одному з ДТП постраждала одна людина. Зараз вона перебуває в лікарні.

У першому ДТП ще в 6:45 ранку зіткнулися Nissan, Таврія і Lanos.. На щастя, обійшлося без постраждалих. Друга аварія сталася через 20-25 хвилин на цьому ж відрізку дороги. За даними копів, зіткнулися Mercedes, Ford і Lada.

dtp.kiev.ua ж інформує, що всього на Одеській трасі за один ранок 4 березня зіткнулися більше 10 авто на протязі 100 метрів.

Нагадаємо, що 4 березня в Києві через туман видимість на дорогах погіршає. У першій половині дня 4 березня в Києві буде триматися густий туман. Так, видимість в місті буде знижена до 200-500 метрів. Рівень небезпеки жовтий, підвищений.

рекомендується Їздити на зниженій швидкості, вмикати протитуманні фари з ближнім світлом, а також дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями.

рекомендується Їздити на зниженій швидкості, вмикати протитуманні фари з ближнім світлом, а також дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями.

Також ми писали, що у Києві зловили розбійників з Дніпропетровщини. Чоловік і жінка вдарили палицею по голові водія таксі, після чого забрали в нього телефон і близько 3000 гривень. Інцидент стався на вулиці Синьоозерній.

Грабіжниками виявилися подружжя (31-річний чоловік і дівчина 19 років), які приїхали з Дніпропетровської області на заробітки в Київ.

Столичні поліцейські затримали подружжя з Дніпропетровщини за розбійний напад на таксиста Зловмисники вдарили палицею по голові водія, після чого забрали його мобільний телефон та близько 3000 гривень. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. До Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Синьоозерній невідомі його побили і забрали гроші та мобільний телефон. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі. Слідчий Подільського управління поліції Олександр Яровий розповів, що таксист приїхав на замовлення, де до нього звернулась дівчина з проханням поставити два пакети у багажне відділення. У цей момент водій відчув, як хтось вдарив його по голові, і він втратив свідомість: «Коли чоловік прийшов до тями, він побачив, що із салону авто зникли гроші, мобільний телефон, банківська картка та документи. У подальшому з місця скоєння злочину ми вилучили дерев’яну палицю, якою зловмисники завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Після проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили та затримали нападників. Це – подружжя, яке приїхало з Дніпропетровщині на заробітки до Києва. За місцем мешкання фігурантів ми провели санкціонований обшук та вилучили мобільний телефон потерпілого». 31-річному чоловіку та його 19-річній дружині слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відділ комунікації Поліція Києва Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

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