Под Киевом из-за ухудшения погодных условий случилось массовое ДТП

В Киевской области на Одесской трассе произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службы патрульной полиции региона, а также в паблике dtp.kiev.ua.

Так, недалеко от села Мытница произошло две аварии при участии шести автомобилей.

В одном из ДТП пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице.

В первом ДТП еще в 6:45 утра столкнулись Nissan, Таврия и Lanos.. К счастью, обошлось без пострадавших. Вторая авария произошла спустя 20-25 минут на этом же отрезке дороги. По данным копов, столкнулись Mercedes, Ford и Lada.

dtp.kiev.ua же информирует, что всего на Одесской трассе за одно утро 4 марта столкнулись более 10 авто на протяжении 100 метров.

Напомним, что 4 марта в Киеве из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. В первой половине дня 4 марта в Киеве будет держаться густой туман. Так, видимость в городе будет снижена до 200-500 метров. Уровень опасности желтый, повышенный.

Ездить рекомендуется на сниженной скорости, включать противотуманные фары с ближним светом, а также соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

Ездить рекомендуется на сниженной скорости, включать противотуманные фары с ближним светом, а также соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

Также мы писали, что в Киеве поймали разбойников из Днепропетровщины. Мужчина и женщина ударили палкой по голове водителя такси, после чего забрали у него телефон и около 3000 гривен. Инцидент произошел на улице Синеозерной.

Грабителями оказались супруги (31-летний мужчина и девушка 19 лет), которые приехали из Днепропетровской области на заработки в Киев.

Столичні поліцейські затримали подружжя з Дніпропетровщини за розбійний напад на таксиста Зловмисники вдарили палицею по голові водія, після чого забрали його мобільний телефон та близько 3000 гривень. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. До Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Синьоозерній невідомі його побили і забрали гроші та мобільний телефон. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі. Слідчий Подільського управління поліції Олександр Яровий розповів, що таксист приїхав на замовлення, де до нього звернулась дівчина з проханням поставити два пакети у багажне відділення. У цей момент водій відчув, як хтось вдарив його по голові, і він втратив свідомість: «Коли чоловік прийшов до тями, він побачив, що із салону авто зникли гроші, мобільний телефон, банківська картка та документи. У подальшому з місця скоєння злочину ми вилучили дерев’яну палицю, якою зловмисники завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Після проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили та затримали нападників. Це – подружжя, яке приїхало з Дніпропетровщині на заробітки до Києва. За місцем мешкання фігурантів ми провели санкціонований обшук та вилучили мобільний телефон потерпілого». 31-річному чоловіку та його 19-річній дружині слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відділ комунікації Поліція Києва Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

Напомним, злое наказание "героя парковки" в Киеве попало в сеть: "Странно, как не сожгли"

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