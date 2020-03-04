Под Киевом из-за ухудшения погодных условий случилось массовое ДТП
В Киевской области на Одесской трассе произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службы патрульной полиции региона, а также в паблике dtp.kiev.ua.
Так, недалеко от села Мытница произошло две аварии при участии шести автомобилей.
В одном из ДТП пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице.
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В первом ДТП еще в 6:45 утра столкнулись Nissan, Таврия и Lanos.. К счастью, обошлось без пострадавших. Вторая авария произошла спустя 20-25 минут на этом же отрезке дороги. По данным копов, столкнулись Mercedes, Ford и Lada.
dtp.kiev.ua же информирует, что всего на Одесской трассе за одно утро 4 марта столкнулись более 10 авто на протяжении 100 метров.
Напомним, что 4 марта в Киеве из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. В первой половине дня 4 марта в Киеве будет держаться густой туман. Так, видимость в городе будет снижена до 200-500 метров. Уровень опасности желтый, повышенный.
Ездить рекомендуется на сниженной скорости, включать противотуманные фары с ближним светом, а также соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
Ездить рекомендуется на сниженной скорости, включать противотуманные фары с ближним светом, а также соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
Также мы писали, что в Киеве поймали разбойников из Днепропетровщины. Мужчина и женщина ударили палкой по голове водителя такси, после чего забрали у него телефон и около 3000 гривен. Инцидент произошел на улице Синеозерной.
Грабителями оказались супруги (31-летний мужчина и девушка 19 лет), которые приехали из Днепропетровской области на заработки в Киев.
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