У Києві зловили розбійників з Дніпропетровщини
Чоловік і жінка вдарили палицею по голові водія таксі, після чого забрали в нього телефон і близько 3000 гривень. Про це розповіли в прес-службі поліції (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інцидент стався на вулиці Синьоозерній.
У поліції розповіли також і подробиці того, що сталося. За словами одного з патрульних, потерпілий приїхав на замовлення, де до нього звернулася дівчина з проханням поставити два пакета в багажне відділення. У цей момент водій відчув, як хтось вдарив його по голові, і він втратив свідомість:
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«Коли чоловік прийшов до тями, він побачив, що з салону авто зникли гроші, мобільний телефон, банківська картка та документи. Надалі з місця злочину ми вилучили дерев'яну палицю, якою зловмисники завдали тілесні ушкодження потерпілому», – розповіли в поліції.
Грабіжниками виявилися подружжя (31-річний чоловік і дівчина 19 років), які приїхали з Дніпропетровської області на заробітки в Київ.
Стаття ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зараз вони перебувають під вартою.
Нагадаємо, що у Києві водій маршрутки здійснив небезпечний маневр на дорозі.
У мережі киянин опублікував відео, на якому можна побачити, як маршрутка почала робити маневр (поворот) не зі своєї смуги, тим самим перекриваючи шлях потоку машин.
«Кажуть, що для подібних столичних маршруток є окреме місце в пеклі. Може, автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів?», – прокоментували ролик в мережі.
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«Моя дев'ятирічна донька навчається у 132-й школі. Після продовженого дня дитина з подружками попросилася погуляти в шкільному дворі, я дозволила, і сама відлучилася з молодшим сином на 30 – 40 хвилин прогулятися по алеї біля 141 школи. Коли повернулася, моя дитина повідомив мені, що до нього підійшла якась тітка і запропонувала пограти в хованки, а поруч за деревом стояв якийсь дядько», — повідомила моторошні подробиці Олена Осыпенко.
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