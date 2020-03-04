У Києві зловили розбійників з Дніпропетровщини

Чоловік і жінка вдарили палицею по голові водія таксі, після чого забрали в нього телефон і близько 3000 гривень. Про це розповіли в прес-службі поліції (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався на вулиці Синьоозерній.

У поліції розповіли також і подробиці того, що сталося. За словами одного з патрульних, потерпілий приїхав на замовлення, де до нього звернулася дівчина з проханням поставити два пакета в багажне відділення. У цей момент водій відчув, як хтось вдарив його по голові, і він втратив свідомість:

«Коли чоловік прийшов до тями, він побачив, що з салону авто зникли гроші, мобільний телефон, банківська картка та документи. Надалі з місця злочину ми вилучили дерев'яну палицю, якою зловмисники завдали тілесні ушкодження потерпілому», – розповіли в поліції.

Грабіжниками виявилися подружжя (31-річний чоловік і дівчина 19 років), які приїхали з Дніпропетровської області на заробітки в Київ.

Стаття ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз вони перебувають під вартою.

Столичні поліцейські затримали подружжя з Дніпропетровщини за розбійний напад на таксиста Зловмисники вдарили палицею по голові водія, після чого забрали його мобільний телефон та близько 3000 гривень. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. До Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Синьоозерній невідомі його побили і забрали гроші та мобільний телефон. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі. Слідчий Подільського управління поліції Олександр Яровий розповів, що таксист приїхав на замовлення, де до нього звернулась дівчина з проханням поставити два пакети у багажне відділення. У цей момент водій відчув, як хтось вдарив його по голові, і він втратив свідомість: «Коли чоловік прийшов до тями, він побачив, що із салону авто зникли гроші, мобільний телефон, банківська картка та документи. У подальшому з місця скоєння злочину ми вилучили дерев’яну палицю, якою зловмисники завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Після проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили та затримали нападників. Це – подружжя, яке приїхало з Дніпропетровщині на заробітки до Києва. За місцем мешкання фігурантів ми провели санкціонований обшук та вилучили мобільний телефон потерпілого». 31-річному чоловіку та його 19-річній дружині слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відділ комунікації Поліція Києва Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

Нагадаємо, що у Києві водій маршрутки здійснив небезпечний маневр на дорозі.

У мережі киянин опублікував відео, на якому можна побачити, як маршрутка почала робити маневр (поворот) не зі своєї смуги, тим самим перекриваючи шлях потоку машин.

«Кажуть, що для подібних столичних маршруток є окреме місце в пеклі. Може, автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів?», – прокоментували ролик в мережі.

Кажуть, що для подібних столичних маршрутчиків є окреме місце у пеклі. Чи може автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

Також ми писали, що в Дніпрі невідомі влаштували полювання на дітей.

«Моя дев'ятирічна донька навчається у 132-й школі. Після продовженого дня дитина з подружками попросилася погуляти в шкільному дворі, я дозволила, і сама відлучилася з молодшим сином на 30 – 40 хвилин прогулятися по алеї біля 141 школи. Коли повернулася, моя дитина повідомив мені, що до нього підійшла якась тітка і запропонувала пограти в хованки, а поруч за деревом стояв якийсь дядько», — повідомила моторошні подробиці Олена Осыпенко.

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

Як повідомляла Politeka, у Києві оголосили підвищений рівень небезпеки: термінове попередження

Також Politeka писала, що ветеран АТО зник у Києві, кинуті сили на пошуки: фото і подробиці