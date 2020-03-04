4 березня в Києві з-за туману погіршиться видимість на дорогах

У першій половині дня 4 березня в Києві буде триматися густий туман. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва з посиланням на дані Українського гідрометцентру, передає Politeka.net.

Так, видимість в місті буде знижена до 200-500 метрів. Рівень небезпеки жовтий, підвищений.

рекомендується Їздити на зниженій швидкості, вмикати протитуманні фари з ближнім світлом, а також дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями.

Нагадаємо, що у Києві водій маршрутки здійснив небезпечний маневр на дорозі.

У мережі киянин опублікував відео, на якому можна побачити, як маршрутка почала робити маневр (поворот) не зі своєї смуги, тим самим перекриваючи шлях потоку машин.

«Кажуть, що для подібних столичних маршруток є окреме місце в пеклі. Може, автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів?», – прокоментували ролик в мережі.

Така поведінка на дорозі водія громадського транспорту могло з великою вірогідністю привести до масштабного ДТП, якби автор відео не встиг вчасно загальмувати.

В коментарях кияни прокоментували те, що трапилося.

«Був у багатьох країнах світу, маршрутки бачив тільки в Анголі))) Скрізь великі, місткі муніципальні автобуси. Ці іржаві, жовті корита з божевільними водіями-показник нашої відсталості і убогості», «Там пасажири повинні були його лящами забити, за такий маневр, він їх життям ризикував», «хитрожопость маршрутника пробудила "учительський" інстинкт автора відео... добре, що він все-таки не пішов на принцип. але маршрутники – поци», «Водії маршруток дивляться куди завгодно (на виручку, телефон, хз ще куди), але не на дорогу і не в дзеркала», «А я вважаю громадського транспорту не місце в третій смузі», – відзначили користувачі.

Кажуть, що для подібних столичних маршрутчиків є окреме місце у пеклі. Чи може автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

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