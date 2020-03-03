У Києві багатостраждальний міст Патона «прорвало» прямо на очах у здивованих очевидців

Незвичайна НП сталася з одним зі столичних мостів у вівторок, 3 березня. Очевидці опублікували в соцмережах кілька відео з моментом події (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). На кадрах можна побачити, як прямо з «днища» мосту валить густий дим. Це змусило деяких свідків подій запідозрити, що міст горить.

Втім, пожежники або рятувальники не поспішали вирушати на місце події, тож природа «диму» залишалася невідомою.

У мережі також припустили, що міст «посипався» під вагою проїжджаючого по ньому транспорту. Втім, очевидці висловили і більш правдоподібну версію: з-під мосту валив не дим, а пар через прорив труби.

Пізніше це припущення по суті підтвердилося: з'ясувалося, що на мосту стався прорив теплотраси. Комунальники вже ліквідували пошкодження.

Після побаченого водії намагалися якомога швидше покинути міст і по можливості об'їжджати його подалі.

Зазначимо, що на мосту Патона в Києві нерідко трапляються всілякі НП. Так, раніше ми писали про те, що його перекрили через те, що було виявлено аварійне просідання покриття.

Так, комунальники виявили аварійний просідання плити мосту, і для того, щоб уникнути подальшого руйнування конструкції, обмежили рух по ньому. Тепер машини зможуть рухатися лише по одній смузі.

Також раніше повідомлялося, що міст Патона в Києві знаходиться на межі руйнування. Про це повідомив представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняків на засіданні транспортної комісії Київради.

Він зазначив, що в результаті обстеження встановлено - міст у критичному стані і є непрацездатним.

"Там же було приписано, що у нього кількість років експлуатації - нуль", - говорить фахівець.

Позняків пов'язує це з тим, що міст є пам'яткою архітектури, і реконструювати його не можна, тому на ньому тільки можна змінювати матеріали, але не форму і розмір конструкції.

Міст піддається корозії, в окремих місцях товщина металу нижнього пояса при покладених 14 мм зменшилася до 5 мм.

"Якщо далі будемо затягувати цю роботу, можемо дочекатися, що міст зруйнується. Це може бути катастрофа! На початку 2000-х років міст був визнаний світовою громадськістю найвизначнішим пам'ятником інженерної архітектури 20 століття. А ми його знищимо бездіяльністю", - повідомив Позняків.

Нагадаємо, міст Патона руйнується, рух терміново закривають: що відбувається на місці НП.

Як повідомляла Politeka, катастрофа з мостом Патона в Києві: з'явилося термінове попередження, ситуація критична.

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