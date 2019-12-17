Мост Патона в Киеве срочно перекрыли из-за того, что было обнаружено аварийное проседание покрытия

Как сообщает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Так, коммунальщики обнаружили аварийное проседание плиты моста, и для того, чтобы избежать последующего разрушения конструкции, ограничили движение по нему. Теперь машины смогут двигаться только по одной полосе.

В таком состояние движение транспорта пробудет до шести утра 23 декабря.

Как сообщалось ранее, мост Патона в Киеве находится на грани разрушения. Об этом сообщил представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков на заседании транспортной комиссии Киевсовета.

Он отметил, что в результате обследования установлено - мост в критическом состоянии и является неработоспособным.

"Там же было приписано, что у него количество лет эксплуатации - ноль", - говорит специалист.

Позняков связывает это с тем, что мост является памятником архитектуры, и реконструировать его нельзя, поэтому на нем только можно менять материалы, но не форму и размер конструкции.

Мост подвергается коррозии, в отдельных местах толщина металла нижнего пояса при положенных 14 мм уменьшилась до 5 мм.

"Если дальше будем затягивать эту работу, можем дождаться, что мост разрушится. Это может быть катастрофа! В начале 2000-х годов мост был признан мировой общественностью самой выдающимся памятником инженерной архитектуры 20 века. А мы его уничтожим бездеятельностью", - сообщил Позняков.

Напомним, ЧП с ребенком на мосту в Киеве, все разбито вдребезги

А еще Politeka писала, что полиция и «скорые» съехались к мосту Патона в Киеве

Также Politeka сообщала, что мощная авария с мотоциклом произошла на мосту в Киеве, съехались скорые