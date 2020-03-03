В Киеве многострадальный мост Патона «прорвало» прямо на глазах у изумленных очевидцев

Необычное ЧП произошло с одним из столичных мостов во вторник, 3 марта. Очевидцы опубликовали в соцсетях несколько видео с моментом происшествия (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На кадрах можно увидеть, как прямо из «днища» моста валит густой дым. Это заставило некоторых свидетелей происходящего заподозрить, что мост горит.

Впрочем, пожарные или спасатели не торопились отправляться на место происшествия, поэтому природа «дыма» оставалась неизвестной.

В сети также предположили, что мост «посыпался» под тяжестью проезжающего по нему транспорта. Впрочем, очевидцы высказали и более правдоподобную версию: из-под моста валил не дым, а пар из-за прорвавшейся где-то трубы.

Позже это предположение по сути подтвердилось: выяснилось, что на мосту произошел прорыв теплотрассы. Коммунальщики уже ликвидировали повреждения.

После увиденного водители старались как можно быстрее покинуть мост и по возможности объезжать его подальше.

Отметим, что на мосту Патона в Киеве нередко случаются всевозможные ЧП. Так, ранее мы писали о том, что его перекрыли из-за того, что было обнаружено аварийное проседание покрытия.

Так, коммунальщики обнаружили аварийное проседание плиты моста, и для того, чтобы избежать последующего разрушения конструкции, ограничили движение по нему. Теперь машины смогут двигаться только по одной полосе.

Также ранее сообщалось, что мост Патона в Киеве находится на грани разрушения. Об этом сообщил представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков на заседании транспортной комиссии Киевсовета.

Он отметил, что в результате обследования установлено - мост в критическом состоянии и является неработоспособным.

"Там же было приписано, что у него количество лет эксплуатации - ноль", - говорит специалист.

Позняков связывает это с тем, что мост является памятником архитектуры, и реконструировать его нельзя, поэтому на нем только можно менять материалы, но не форму и размер конструкции.

Мост подвергается коррозии, в отдельных местах толщина металла нижнего пояса при положенных 14 мм уменьшилась до 5 мм.

"Если дальше будем затягивать эту работу, можем дождаться, что мост разрушится. Это может быть катастрофа! В начале 2000-х годов мост был признан мировой общественностью самой выдающимся памятником инженерной архитектуры 20 века. А мы его уничтожим бездеятельностью", - сообщил Позняков.

Напомним, мост Патона рушится, движение срочно закрывают: что происходит на месте ЧП.

Как сообщала Politeka, катастрофа с мостом Патона в Киеве: появилось срочное предупреждение, ситуация критическая.

Также Politeka писала, что транспортный коллапс охватил Киев, движение стоит.