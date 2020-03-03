У Києві дві маршрутки не поділили пасажирів і вирішили заблокувати один одному рух

Про це повідомляє "Київ Оперативний", пише Politeka.net.

Так, у понеділок, 2 березня в Києві на вулиці Нижній вал, що на Подолі, два водії маршрутних таксі не поділили пасажирів. Повідомляється, що між ними стався якийсь конфлікт, який вони вирішили залагодити не шляхом мирних переговорів.

Так, вони перегородили один одному рух.

"Дві маршрутки не поділили пасажирів на вулиці Нижній Вал (Поділ), якщо «полюбовно» не роз'їдуться - трамваї стануть", - йдеться в повідомленні "Київ Оперативний".

Користувачі мережі почали підсміюватися над запальними водіями.

«Зараз така ж ситуація і на Окружній. Дві маршрутки так само стоять біля Бурштинової», «дзеркалами рідко користуються, тому швидко порішали», «спалити обидві», «Маршрутники їздять як в останній шлях», «Винен водій 417, від'їжджаючи від зупинки водій не подивився наліво і не побачив 302», «Ще б. Блимає правий поворот - їдуть вліво. Вже краще не включали.», «за рублем поспішав шансонщік», «Замахали вже вони в шашки грати,в гонитві за пасажирами...... з-за тих 8 гривень за пасажира вдавляться! Ось і виходить таке...», – пишуть в мережі кияни.

Нагадаємо, що в Києві паніка через почастішання випадків грабежу. Так, 2 березня по центру Києва м. Майдан ходили двоє по під'їздах з відмичками і розкривали двері місцевих жителів. Про це розповіла потерпіла.

«Мені майже розкрили о 16.20. Я не дала потрапити в квартиру злякавши, працювали довгої як спиця відмичкою, тікали з інструментами в руках. Хлопці 25-30 років, фото не встигла зробити. При чому подивилася вчора відео в інтернеті, там майстер з ремонту нової відмичкою замки типу мого (з іншого боку повертається засувка) розкривали за хвилину», – розповідає очевидиця.

«Поліцію викликати не бачу сенсу - вони не приїдуть...», – додала вона.

У коментарях користувачі мережі не на жарт переполошилися.

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