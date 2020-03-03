У Київській області шукають двох зниклих рибалок

Так, стали відомі особистості зниклих рибалок, про яких ми повідомляли раніше. Фото з геолокацією рибалок опублікували в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net.

Так, одним з безвісти зниклих є Кривда Сергій Васильович 1960 року народження. З ним також пропав Мацола Віталій 1963 року народження.

Також в мережі показали геолокацію за останніми даними мобільного оператора одного з рибалок і човен, на якій були рибалки.

Просять допомогти тих, хто був на рибалці в Козелецькому районі з 29 лютого по сьогоднішній день, і можливо бачив цих людей (речі, багаття, човни тощо).

В коментарях небайдужі жителі почали будувати здогади щодо їх зникнення.

«Це ті, хто вийшов у море з Страхолісся?... Харча вистачить на 5-10 днів на островах по-любому, навіть на веслах дійшли б, я там часто рибалив.... шукати потрібно, у кого є можливість, веляйте до непопулярних стоянок так само, + "материк" так званий.... якщо звичайно не перекинулися..», «якщо перекинулися, то все. в одязі і вода холодна», «знаю... але берег там щодо поруч скрізь, якщо відійшли від бази до початку островів... взагалі багато хто вважає, що там просто рибалка, насправді стихія, забирає життя, притому часто... вони не схожі на дилетантів... В свій час рятували там студентів, академіків та інших... навіть модних на катерах красивих... переживаю я... човна немає зараз, я б поїхав», «я розумію, що вони не перший раз на воді. я там не була, але думаю, що хвиля там є. і чим треба думати ( тим більше професіоналів), щоб взимку на воду виходити. я розумію хобі і все таке, але про рідних пора вже подумати і про свою безпеку.», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, ми писали, що рибалки без вісті пропали під Києвом, відправившись на лов. В селі Страхолісся, що на Иванковщине, двоє чоловіків на моторному човні вийшли на риболовлю. В даний час їх місцеперебування невідоме.

Ще дві доби тому рибалки повідомили по телефону, що двигун вийшов з ладу, і вони планують зупинитися на нічліг на одній із баз у Козелецькому районі Чернігівської області. Однак після цього звісток від них не було.

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