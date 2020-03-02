Інцидент стався в понеділок, 2 березня, в Печерському районі Києва навпроти Центральної виборчої комісії

Як передає Politeka.net з посиланням на популярний Телеграм-канал "Ху*вий Київ", неповнолітні хлопці влаштували бійку, погрожуючи сверстнику ножем. У ситуацію втрутились випадкові перехожі, однак розлючені хулігани перекинулися на них.

"Коли до них підійшли вони, ні разу не розгубившись, пообіцяли отх**рити будь-якого, хто їм завадить, - йдеться в повідомленні. - З одного боку смішно, коли 13-тирічна "шавка" загрожує дорослому мужику, а з іншого - ця мерзота через пару років підросте і приріже когось у провулку".

Примітно, що найбільше загрожував і ліз у бійку чи не найнижчий і худий з бешкетників.

"Ти мене знаєш? Ти знаєш, хто я? Дам я тобі в бороду, ти впадеш, і що ти будеш робити? А якщо я кончений якийсь? Візьму зараз ніж, поріжу...", - кричав школяр очевидцям, що вирішили втрутитися.

Останні, до речі, викликали на місце поліцію. Коли мова зайшла про правоохоронців, найзухваліший хуліган згадав за свого батька, але так і не зізнався, хто ж він.

Раніше ми повідомляли, нещодавно по вул. Турчанінова у Білій Церкві Київської області п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих.

"Поліцейські, отримавши орієнтування на порушника, почали обстеження прилеглої території. Кілька хвилин і інспектори виявили людину, що підпадає під ознаки заявника і мала при собі предмет, схожий на пістолет", – повідомили в поліції, додавши, що підозрюваний затриманий.

Також днями у столиці відбувся епізод зі стріляниною в спортзалі на вул. Металістів. В результаті є поранений.

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню другого. В ході чого той, що образився, дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і зник.

Пораненому одразу ж надали меддопомогу на місці.

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