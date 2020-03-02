У Києві на цілий місяць перекрили рух по одній із вулиць у Голосіївському районі

До 31 березня обмежили рух по вулиці Микільсько-Ботанічній у Голосіївському районі. Про це інформує прес-служба Київавтодор, передає Politeka.net.

З-за капітального ремонту роботи розтягнутий аж до 31 березня. Другий етап ремонту дороги укладає в собі заміну покриття проїзної частини, тротуарів, відновлення зливової каналізації.

«Роботи триватимуть близько місяця», - розповідають комунальники.

Нагадаємо, що в мережі українці обговорюють плачевний стан громадського транспорту столиці. На Привокзальній у Києві в маршрутки відвалилося колесо.

«І ще трохи про маршрутках столиці та їх технічний стан», – підписали кадр в мережі.

В коментарях кияни почали активно обговорювати побачене.

«Поки власників цих автопарків не почнуть притягати до кримінальної відповідальності, нічого не зміниться. Колеса та двері і далі будуть відпадати на ходу», «Не захищаю цей мотлох,але з такими дорогами,і у нормального транспорту колеса можуть відвалитися», «ціни за проїзд підвищують, а свою парашу не ремонтують», «Нормальний рекламний щит на колесах.що ви пристали.», «Яка ціна на проїзд - такий і транспорт.», «Коли вже цей мотлох приберуть з доріг..., «Для пробігу в 1,5-2 млн км це нормально.», – відзначили користувачі.

Нагадаємо, що в Київському ресторані агресивно налаштовані хлопці порушили спокій відвідувачів. У ніч на 2 березня на ВДНГ в ресторані «МистерКет» сталася масштабна бійка між кількома групами молодих людей. При цьому постраждали не тільки учасники бійки, оскільки хтось використовував газовий балончик.

На опублікованих кадрах видно, як деякі клієнти ресторану закривають очі руками.

В мережі користувачі прокоментували те, що трапилося в групі.

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