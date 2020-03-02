В Киеве на целый месяц перекрыли движение по одной из улиц в Голосеевском районе

До 31 марта ограничили движение по улице Никольско-Ботанической в Голосеевском районе. Об этом информирует пресс-служба Киевавтодор, передает Politeka.net.

Из-за капитального ремонта работы растянут аж до 31 марта. Второй этап ремонта дороги заключает в себе замену покрытия проезжей части, тротуаров, обновление ливневой канализации.

«Работы продлятся около месяца», - рассказывают коммунальщики.

Напомним, что в сети украинцы обсуждают плачевное состояние общественного транспорта столицы. На Привокзальной в Киеве у маршрутки отвалилось колесо.

«И еще немного о маршрутках столицы и их техническом состоянии», – подписали кадр в сети.

В комментариях киевляне начали активно обсуждать увиденное.

«Пока владельцев этих автопарков не начнут привлекать к уголовной ответственности, ничего не изменится. Колеса и двери и дальше будут отпадать на ходу», «Не защищаю этот хлам,но с такими дорогами,и у нормального транспорта колеса отвалиться могут», «цены за проезд повышают, а свою парашу не ремонтируют», «Нормальный рекламный щит на колёсах.что вы пристали.», «Какая цена на проезд - такой и транспорт.», «Когда уже этот хлам уберут с дорог..., «Для пробега в 1,5-2 млн км это нормально.», – отметили пользователи.

Напомним, что в Киевском ресторане агрессивно настроенные парни нарушили покой посетителей. В ночь на 2 марта на ВДНХ в ресторане «МистерКет» произошла масштабная драка между несколькими группами молодых людей. При этом, пострадали не только участники драки, поскольку кто-то использовал газовый баллончик.

На опубликованных кадрах видно, как некоторые клиенты ресторана закрывают глаза руками.

В сети пользователи прокомментировали случившееся в группе.

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