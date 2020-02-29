У Києві в районі станції метро "Харківська" стався обвал мосту



Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили в групі dtp.kiev.ua в соціальних мережах.

"Обвал стався на мосту біля парковки на Харківській, по напрямку до Борисполя. Посипалася одна з опор. Рух частково обмежено. На місці події працюють комунальні служби", - йдеться в повідомленні.

На щастя, під час обвалу ніхто не постраждав, однак варто відзначити, що щодня по проспекту Бажана проїжджають тисячі машин.



Раніше ми повідомляли, що стан Шулявського мосту, який відкрили 28 грудня, налякала киян.

З'явилися кадри з "дошками", на яких тримається міст.

Пост активно обговорюють, які коментують вже охрестили відбувається "зрадой", як з'явилися фахівці, объяснившие, що дошки потрібні, поки бетон застигає, і їх приберуть через кілька тижнів. Так що, виявилося, "зради" ніякої немає, проте народ вже встиг злякатися обвалу мосту.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в Києві, знищені автомобілі: кадри вогняного ПП

Як повідомляла Politeka, історія по роках: як виглядав Хрещатик 100 років тому, унікальні кадри

Також Politeka писала, що жінка влаштувала переполох в нічному клубі Києва: дійшло до масової евакуації