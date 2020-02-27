Киянин власноруч спіймав двох злодійок на Київському вокзалі

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net .

«Ситуація така: тільки виходжу з поїзда, як якесь гниле істота расстегнуло мій рюкзак. Я люто крикнув і хотів вдарити, але вони ж тварюки спритні - втекли. Знайшов вже нагорі на самому Вокзалі. Їх було 4-6 чоловік, двох я зловив і далі все на відео. Кажуть, що, якщо держава не займається подібними проблемами - цим починають займатися люди самостійно», – пояснив потерпілий.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що саме цих двох вони знають, і навіть неодноразово здавали поліції.

«Аеропорт . вокзал . автостанція -це криміногенні зони де повинен бути посилений контроль органів правопорядку-а у нас навпаки - це зона впливу криміналу», «Тільки у нас в країні можна смикати рукою коли поліцейський тебе хоче зупинити, говорити не чіпай мене. В США ти стоїш і молишся, хоч би тебе не пристрелили! Не дай бог там зачепити полісмена. Ось де закон і порядок. А тут можна всіх сміливо посилати, наліво, і направо.... А потім дивуємося, чому так живемо. Все від безкарності…Сумно все це спостерігати...», «А по-моєму потрібно громадянам об'єднатися і влаштовувати відлов, але діяти суто за їх схемою - натовпом навколо центрового або "говоруна". А ще краще "маски шоу" влаштувати... Нацики все одно робити нічого. Замість рейдерства підприємств... Нехай кабіни Ромів правлять!! Населення Києва стомлено терпіти вічне "безделие"», – скаржаться розгнівані кияни.

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