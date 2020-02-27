Киевлянин собственноручно поймал двух воровок на Киевском вокзале

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net .

«Ситуация такая: только выхожу с поезда, как какое-то гнилое существо расстегнуло мой рюкзак. Я яростно крикнул и хотел ударить, но они же твари шустрые - убежали. Нашел уже наверху на самом Вокзале. Их было 4-6 человек, двоих я словил и дальше все на видео. Говорят, что, если государство не занимается подобными проблемами - этим начинают заниматься люди самостоятельно», – объяснил пострадавший.

В комментариях пользователи сети отметили, что именно этих двух они знают, и даже неоднократно сдавали полиции.

«Аэропорт . вокзал . автостанция -это криминогенные зоны где должен быть усиленный контроль органов правопорядка-а у нас наоборот - это зона влияния криминала», «Только у нас в стране можно дергать рукой когда полицейский тебя хочет остановить, говорить не трогай меня. В США ты стоишь и молишься, хоть бы тебя не пристрелили! Не дай бог там тронуть полисмена. Вот где закон и порядок. А здесь можно всех смело посылать, налево, и направо.... А потом удивляемся, почему так живем. Всё от безнаказанности…Грустно всё это наблюдать...», «А по-моему нужно гражданам объединиться и устраивать отловы, но действовать сугубо по их схеме - толпой вокруг центрового или "говоруна". А ещё лучше "маски шоу" устроить... Нацикам все равно делать нечего. Вместо рейдерства предприятий... Пускай кабины Ромов правят!! Население Киева устало терпеть вечное "безделие"», – жалуются разгневанные киевляне.

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