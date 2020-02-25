У Києві водія маршрутки сильно постраждала дівчинка

Про це написав «Київ Оперативний» в Facebook, повідомляє Politeka.net.

Інцидент стався 20 лютого на Дарницької площі, на зупинці 45 автобуса, біля ресторану «Стрілка». Фото і відео НП немає, тому просять очевидців події їх надіслати.

«О 08:20 ранку водій 545-ої маршрутки на ходу відкриває двері. З салону випадає моя сестра і потрапляє прямо під колеса маршрутки. Переїхав їй обидві ноги. Водій зупинив автобус, висадив пасажирів, викликав швидку і зник. Слідчі поліції мовчать. Як нам стало відомо, оформили все це нещасний випадок. Дівчинка лежить з переломом двох ніг. Прошу допомогти знайти цю особину і заодно відгукнутися свідків події.», – розповіли рідні дівчинки в мережі.

В коментарях кияни висловили співчуття близьким постраждалої.

«А пруфи де ? А то ні відоса ні, ні фото. А написати в інтернетику особливих зусиль не потрібно», «потрібно підключити телебачення, щоб оголошення зробили в новинах, і попросили свідків отзвониться. А відео точно повинні бути на камерах якихось. Треба дивитись які заклади навколо і вимагати у поліції запросити доступ до цих камер», «Я дивлюся, наші водії маршруток вирішили, що вони пілоти літаків, а пасажири - це десант. Так 542, 445 маршрут завжди відкриває двері до повної зупинки, а буває, що і не зупиняє, мовляв, стрибай на ходу. Як було нещодавно зі мною і моїм сином. Так що, якщо інфа правдива, то треба карати за порушення правил перевезення пасажирів та травмування особи внаслідок цих порушень, інакше далі буде ще гірше випадки», – написали розгнівані користувачі мережі під постом.

В коментарях відгукнулася і сестра постраждалої, розповівши, що сталося насправді: «я сестра тієї дівчини... Водій не викликав швидку.... Він навіть не вийшов... а вийшов тільки коли вже люди почали кричати, щоб він подивився, що трапилося».

Нагадаємо, що в Києві на камеру потрапили особи банди злодіїв, які крадуть гроші і особисті речі городян.

«Стара банда злодіїв, що складається з трьох особин, Бойчука в заклад «noir» скоїли крадіжку грошей та особистих речей. Будьте уважні і бережіть свої речі.», – написали в мережі.

Внимание! #Розыск! Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

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