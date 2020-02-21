У Києві розшукується молодий чоловік, сильно побив дівчину і хлопця
22 січня біля готелю «Турист» на вулиці Раїси Окіпної, 2 у Києві невідомий серйозно побив дівчину і хлопця. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ Оперативний», передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
У мережі відзначили, що підозрюваний можливо проживає поруч з місцем інциденту.
«Цікаво, що змусило його це зробити - алкоголь, наркотики або просто неадекватна агресія? Якщо володієте інформацією про бійця, будь ласка, зверніться до нас в особисті повідомлення. Анонімність гарантується», – йдеться у повідомленні пабліка.
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Зазначимо, що на опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік у чорному б'є молодих киян. Дівчину він вдарив з ноги, з-за чого вона відлетіла вбік і впала на асфальт.
В мережі почали обговорювати інцидент з побоями в коментарях.
«Головне раму, і геройську ходу включив, клоун.», «Мужика зрозуміло..... можливо, причина була ...., ну а жінку (дівчину) дарма ..., СОРОМ і ганьба таким мужикам незалежно від обставин, якими б вони не були», «і пішов далі, крила розпустила півник. «Якщо б не було, піднімати руку на дівчину, це тільки справжній "альфач" може», «Чому у мужиків завжди дівчина винна? Половина коментарів про те, що вона швидше за все змінила і з цього отгребла і так їй і треба!», «Все такі добрі, що нічим не відрізняються від нього . Лікуйтеся (це для тих, хто виправдовує насильство)», «відчув себе людиною!», «Не відома причина,може йому дівчина роги наставила..А він просік», «Все повернеться з компенсацією, можете не сумніватися», – відзначили в мережі користувачі.
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