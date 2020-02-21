В Киеве разыскивается молодой мужчина, сильно избивший девушку и парня

22 января возле гостиницы «Турист» на улице Раисы Окипной, 2 в Киеве неизвестный серьезно избил девушку и парня. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный», передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сети отметили, что подозреваемый возможно проживает рядом с местом инцидента.

«Интересно, что заставило его это сделать - алкоголь, наркотики или просто неадекватная агрессия? Если владеете информацией об этом бойца, пожалуйста, обратитесь к нам в личные сообщения. Анонимность гарантируется», – говорится в сообщении паблика.

Отметим, что на опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина в черном избивает молодых киевлян. Девушку он ударил с ноги, из-за чего она отлетела в сторону и упала на асфальт.

В сети начали обсуждать инцидент с побоями в комментариях.

«Главное раму, и геройскую походку включил, клоун.», «Мужика понятно..... возможно, и причина была ...., ну а женщину (девушку) зря ..., ПОЗОР и позор таким мужикам независимо от обстоятельств, какими бы они не были», «и пошел дальше, крылья распустил петушок. «Если бы не было, поднимать руку на девушку, это только настоящий "альфач" может», «Почему у мужиков всегда девушка виновата? Половина комментариев о том, что она скорее всего изменила и по этому отгребла и так ей и надо!», «Все такие добрые что ничем не отличаются от него . Лечитесь (это для тех, кто оправдывает насилие)», «почувствовал себя человеком!», «Не известна причина,может ему девушка рога наставила..А он просек», «Все вернётся с компенсацией, можете не сомневатся», – отметили в сети пользователи.

Увага! #РОЗШУК! 22.01.2020 по вул Раїси Окіпної, 2 , біля готелю «Турист» цей чолов’яга, який можливо проживає поруч, просто серйозно відлупцював дівчину та хлопця. Цікаво, що примусило його це зробити - алкоголь, наркотики чи просто неадекватна агресія? Якщо володієте інформацією про цього бійця, будь ласка, зверніться до нас в особисті повідомлення. Анонімність гарантовано. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 21. Februar 2020

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