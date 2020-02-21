В Київській області зафіксовані нові види розводу жителів на гроші

Під виглядом працівників водоканалу шахраї намагаються потрапити до квартири українців для пограбування в місті Біла Церква. Іноді навіть показують підроблені посвідчення. Про це повідомляє «Білоцерківвода» у фейсбуці, пише Politeka.net.

Жертвами шахраїв зазвичай стають пенсіонери. Якщо двері відкриває, наприклад, молодий чоловік, який швидко зуміє їх розколоти, вони задають банальне питання про наявність води в квартирі і йдуть. А якщо пенсіонер, то в хід йде нова схема афери.

За описом свідків, шахраєм є чоловік приблизно 50-60 років, приємної зовнішності, може бути в окулярах.

Білоцерківців запевняють, що зазвичай до споживачів ходять контролери тільки жінки, більше того, вони заздалегідь сповіщають дзвінком, що прийдуть.

Нагадаємо, що водій форда збив паркан і влаштував ДТП на парковці в Києві. Авто пом'яло ще два автомобілі, які стояли на парковці.

«Що за п'ятниця без дріфту? Пілот Ford, натхнений переглядом ралійних чемпіонатів, спробував повторити один з елементів керованого заносу на Бажана. Але в підсумку просто залетів на парковку збив паркан і в'їхав в ще два авто. Тепер трохи засмучений», – написали в мережі.

Кияни почали бурхливо обговорювати псевдогонщика в коментарях, відзначаючи його передньопривідне авто, а також розмах, з яким він влаштував шоу.

«Крім надлишкової потужності на передню вісь у цього Focus ST, він ще й зовсім не для дріфту. Добре, що людей не зачепив.», «Шкода, що не в стовп», «При всьому примудрився вдарити, напевно, саму дорогу цяцьку на парковці», «Від такого дріфту Пол Уокер в труні перевернувся», «Знатний дристер на передньому приводі», «Номінант на премію Дарвіна», «Знайшов на чому дрифтить...», – сміються користувачі мережі.

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