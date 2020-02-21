У Києві водій форда збив паркан і влаштував ДТП на парковці

Авто пом'яло ще два автомобілі, які стояли на парковці. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ Оперативний», передає Politeka.net.

«Що за п'ятниця без дріфту? Пілот Ford, натхнений переглядом ралійних чемпіонатів, спробував повторити один з елементів керованого заносу на Бажана. Але в підсумку просто залетів на парковку збив паркан і в'їхав в ще два авто. Тепер трохи засмучений», – написали в мережі.

Кияни почали бурхливо обговорювати псевдогонщика в коментарях, відзначаючи його передньопривідне авто, а також розмах, з яким він влаштував шоу.

«Крім надлишкової потужності на передню вісь у цього Focus ST, він ще й зовсім не для дріфту. Добре, що людей не зачепив.», «Я дивлюся на тип Mustang теж гонщик)) на капоті код з ДТА ( Aezakmi - невловимий )», «Коли-то схожий профі татів FJ cruiser поклав на дах біля Блокбастера, пролетівши від мене в парі метрів. Потім приїхав тато і вломил йому п..лей», «Ось це дав кута 😃 Навіть за кольором авто видно, що реальний спорткар, треба людям влаштувати шоу. З нетерпінням чекаємо відео.», «Кен Блок на минималках», «Все правильно - форд до форду, жовтого до жовтого.», «Шкода, що не в стовп», «При всьому примудрився вдарити, напевно, саму дорогу цяцьку на парковці», «Від такого дріфту Пол Уокер в труні перевернувся», «Знатний дристер на передньому приводі», «Аяяй... і номери не черкаські...» «До успіху йшов і таки прийшов. Грохнути Гэтэр це топ!», «Номінант на премію Дарвіна», «Знайшов на чому дрифтить...», – сміються користувачі мережі.

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