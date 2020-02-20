Знаменитий воротар київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський має намір судитися з постачальниками газу

Про це Шовковський написав на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

Шовковський отримав платіжку за доставку газу в розмірі 706 гривень, при тому, що протягом декількох років його квартира відключена від газопостачання.

В 2016 році в будинку, в якому проживає Шовковський, стався вибух.

«Платіжка за газ. 706.71 гривня Багато це чи мало – судити вам! Питання риторичне! Але про все по порядку. У 2016 році стався вибух у житловому будинку через витік газу. Природно, щоб уникнути повторення такої події, компанія Київгаз ініціювала перевірки. Принаймні, одного разу в липні (а може і раніше— вже і пригадати складно) до нас теж заявилися з перевіркою», – розповів воротар.

Після чого він поділився подробицями результату перевірки: йому сказали розбити, а газову трубу дістати. Вартість ремонту в кухні та перепланування виходила дорожче, ніж просто відключити газ.

«І мене від газу відключили!!! І ось, десь з липня місяця 2016 року газ в мою квартиру більше не надходить і газовий лічильник мною встановлений, завмер назавжди((( Але не завмерло нарахування за газ!!! за тарифом (без лічильника) Принципово буду судитися!!!», – заявив він.

В коментарях кияни почали обговорювати інцидент з рахунками за газ.

«Потрібно ставити пройдисвітів на місце! Можу надати допомогу у визначенні розміру моральної шкоди. Вважаю, що потрібно вимагати його відшкодування!», «у мене абсолютно така ж ситуація була в 2016 - прийшли з київгазу - їм щось не сподобалося - відключили - поставив бойлер - АЛЕ відразу написав київгаз що більше не користуюся їхніми послугами! - квитанції по нулях - АЛЕ тепер прийшла платіжка щоб оплачував за газову трубу! -без газу! - ЦИРК ПРОДОВЖУЄТЬСЯ», «Наберу сьогодні. Так бути не повинно», «Які вони оригінали, в усьому шукають можливість м'яко кажучи обдерти людини!!!», – написали в мережі.

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