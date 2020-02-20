Серед одного з Київських житлових мікрорайонів з'явилася незвичайна ферма

Мешканка Києва Наталія Юрченко веде власну ферму посеред житлових багатоповерхівок Києва. Про це повідомляє Агроцентр.

Тепер між київськими багатоквартирними домаами часто прогулюються свині, поросята, кури, індики і навіть вівці.

У Наталії Юрченко велика сім'я, яка складається з 9 осіб. Власниця ферми розповідає, що тільки завдяки цій фермі вона може її прогодувати.

"Раніше двадцять кіз було. Ними заправляв козел-заводила, виганяв всіх з ями і вів до висоткам", – розповіла господиня ферми Наталія.

Щодо сусідів, то кожен по-різному ставиться до такого "зоопарку" серед населеного пункту. Одні скаржаться на сморід від тварин, інші ж з радістю приходять з дітьми, щоб подивитися на тварин.

Нагадаємо, що вранці в четвер, 20 лютого, у киянина вкрали телефон з кишені в міській маршрутці.

«В маршрутці 535 під час того, як маршрутка рушила, я відчув переривання музики в блютуз навушниках, поліз у кишеню за телефоном, а його немає. Я швидко зупинив маршрутку і вибіг, підозрілий, як на мене, був тільки цей чоловік. Зловивши його, пригрозив, що дам по обличчю, він почав говорити: "малий, тихо, зараз поверну". У підсумку віддає телефон. Після цього він швидко почав тікати у бік вул. Здолбунівській, я за ним», – розповідає киянин.

Після чого потерпілий зателефонував другу, який працює поблизу, і вони удвох спіймали злодія.

В коментарях городяни почали бурхливо обговорювати інцидент і самого Владислава Ковтуна, який, на думку киян, більше схожий на Кощія Безсмертного.

«Він ще й мабуть заразний, тому що розкладається фейс», «Навіть костюмчик не допоміг) все одно запідозрили», «На вигляд 65 років...», «Да, той ще чорт», «Для березняковцев не новина», «Місцевий березняковец», «На обличчя інтелігент», – написали в мережі.

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