Метеорологи роблять перші ставки на весну в Києві

У Києві вперше не було зими. Про це розповіла начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич, повідомляє УНН.

"У зв'язку з глобальними змінами клімату – в цьому році метеорологічна зима до Києва не прийшла. Таке трапляється в північних областях часто, але в Києві це вперше таке – в цьому році. І тому ми вважаємо, що вона вже не прийде. Треба визначатися вже з метеорологічної навесні. Ми вже будемо аналізувати, коли точно можна сказати, що весна до нас прийшла. Це дуже складно в цьому році, тому що це не так, як завжди робилося ", – поділилася Донич.

Також вона допускає, що весна в Києві вже могла настати.

"Взагалі, метеорологічна весна – це період стійкого переходу середньодобової температури повітря через нуль градусів у бік підвищення. І тому, в принципі, ми проаналізуємо, і, може, вона вже й минула. Тобто, треба аналізувати температуру, як вона буде себе далі вести. Ще березень не почався, і якщо будуть якісь перепади – то заздалегідь не можемо сказати. Якщо березень буде стабільно теплий - то весна вже, може, і зараз настала, але поки не можемо так рано говорити ", – додала Донич.

На останні два тижні зими метеорологи не прогнозують похолодання. Буде лише теплішати. Якщо в березні і буде похолодання і сильні заморозки, то це вкрай негативно вплине на рослини.

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«На камеру відеоспостереження потрапив відеозапис з спробою злодія викрасти автомобіль марки Nissan. Сподіваємося, його знайдуть і пояснять, що так заробляти неправильно», – повідомили у мережі.

«З далека схоже стела протирає, перед дорогою, світло як Божим днем, страх втрачено остаточно.», – почали обговорювати побачене в мережі кияни.

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