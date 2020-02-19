У Києві затримали двох іноземців, які заволоділи автомобілем таксиста
Грабіжники побили таксиста і відібрали у нього гроші і мобільні телефони, після чого зникли з місця злочину на цьому ж таксі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, повідомляє Politeka.net.
Авто потерпілого таксиста невідомі залишили в одному з дворів неподалік від місця злочину.
В Солом'янське управління поліції в Києві повідомили про інцидент на вулиці Борщагівській. Молоді чоловіки побили таксиста, після чого заволоділи його автомобілем. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції і швидкі.
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Правоохоронці з'ясували, що 46-річний потерпілий приїхав на виклик, припаркував авто і вийшов на вулицю чекати клієнта. У цей момент до нього ззаду підбігли незнайомці, повалили на землю і почали бити. Під час побиття, таксисту зламали стегнову кістку. Після цього злочинці сіли в його авто і поїхали.
Зараз потерпілий знаходиться в лікарні.
Поліцейські розшукали автомобіль потерпілого, після чого вистежили злочинців. Фігурантів затримано. Ними виявилися 22-річні уродженці іншої держави, які ще не притягувалися до кримінальної відповідальності.
щодо них відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав стріляти по перехожих. Інцидент стався на вул. Турчанінова у Білій Церкві Київської області.
"Поліцейські, отримавши орієнтування на порушника, почали обстеження прилеглої території. Кілька хвилин і інспектори виявили особа, що підпадає під ознаки заявника і мав при собі предмет, схожий на пістолет", – повідомили в поліції.
Обставини справи з'ясовували слідчі. Чоловіка, подпадавшего під опис заявника, затримали. У нього був пістолет за поясом.
Також ми писали, що з дитячого центру в Білій Церкві втік неповнолітній. 18 лютого близько дев'ятої години вечора 17-річний Володимир Ахромеев пішов з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Злагода", що знаходиться в Білій Церкві на вулиці Пушкінська, 29.
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