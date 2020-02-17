У Києві розгорівся скандал через водіїв громадського транспорту, які справляють нужду прямо на свої автобуси

Сумна ситуація зі столичними автобусами привернула увагу громадськості після того, як в мережі з'явилися відповідні фотографії. Знімки з'явилися у Фейсбук-групі Київ Оперативний.

На фотографіях можна побачити, як двоє чоловіків, судячи з усього – водій і кондуктор, справляють нужду прямо на автобус.

У повідомленні наголошується, що така кричуща ситуація виникла через те, що в столиці так і не обладнали туалети для водіїв громадського транспорту. Також повідомляється, що знімки були зроблені на Виноградарі.

«Власне, нічого не змінилося - водіям громадського транспорту так і не поставили туалети, тому вони в унісон з кондукторами справляють нужду прямо на автобус», - йдеться в пості.

Українці емоційно відреагували на цю проблему. При цьому їх думки розділилися: хтось категорично засуджує водіїв у той час, як деякі їх виправдовують.

«Якщо всі хто тут пише такі розумні то спробуйте від'їздити зміну з 5 до 15 без туалету хочу на вас подивитися а кат на почати тільки б рейси виконувалися а там і трава не рости ось так письменники», «Та! Теж мені... От коли кондукторка "присіла" прямо перед автобусом на кінцевій, так серед білого дня... Ось це картина маслом...», «ви нічого не розумієте, це така традиція, перед рейсом окропити бойового коня», «Якщо ще й туалети поставлять то проїзд по 10 гривень стане!», «Це добриво, щоб більше людей зміг витримати автобус)», «Сам автобус не помиєш - ніхто не помиє», - пишуть люди в коментарях до публікації.

Також у коментарях відзначилися представники Київпастрансу, які повідомили, що справа відбувалася на кінцевій, де передбачено туалет для працівників громадського транспорту.

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