В житловому будинку в місті Біла Церква почалася екстрена евакуація

У четвер, 13 лютого, в підвалі п'ятиповерхівки під Києвом знайшли тротил. Жителі повідомили про небезпечну знахідку в поліцію і рятувальників. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

По прибуттю екстрені служби евакуювали близько 200 жителів з 70 квартир багатоквартирного будинку в Білій Церкві.

Евакуація здійснювалася для того, щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків. Також працівники аварійної служби відключили постачання газу. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Вони дістали з підвального приміщення тротил.

Вже ближче до восьмої вечора всі евакуйовані жителі повернулися у свої квартири. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Обставини і умови, при яких вибухівка потрапила в підвал, встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, що в Києві з власником авто стався неприємний інцидент на парковці. 12 лютого він припаркував свій автомобіль на платній парковці за адресою О. Пчілки, 3А. 13 лютого вранці, підходячи до свого авто, побачив, що немає номерних знаків.

Він додав, що викликав поліцію, яка намагалася зв'язатися з власником автомобіля, після чого прийняла заяву і поїхала. Після цього, заявив у поліцію, в свою чергу, залишив свій номер охоронцеві паркування, щоб поспілкуватися з вандалом.

«Після побаченого, підійшов до вартового паркування за поясненнями, на що отримав відповідь - водій BMW X5 зірвав мої номерні знаки, аргументуючи це тим, що я неправильно припаркувався (хоча я паркувався на місце вказане паркувальником)», – заявив в мережі потерпілий.

У коментарях користувачі почали роздавати поради потерпілому, а також жартувати над ним.

«Охоронець усегда клацає семки, дивиться в монітор і дає поради постраждалим», «Треба було йому номери зірвати , ну якщо це норма.», «Байкер На БМВ? Добре, що хоч не бив монтуванням», «За такою логікою треба було вдарити власника bmw битою по голові, і аргументувати тим, що займаєшся бейсболом», – сміються в мережі.

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