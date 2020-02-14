Маленькі діти сиділи в холоді і без їжі кілька годин

Горе-батьки залишили дітей замкнутими в авто

В Обухові Київської області небайдужий мешканець заявив у поліцію, що став очевидцем того, як в закритому автомобілі довгий час плачуть діти. Про це розповіли в прес-службі поліції.

Так, в закритому автомобілі тривалий час перебували малюки і кричали. 2-річну дівчинку і хлопчика, якому не виповнилося ще й року, батьки закрили у легковику на парковці біля супермаркету.

Правоохоронці прибули на місце події, коли батьки вже повернулися до машини. З ними ювенальні поліцейські провели бесіду, щоб надалі попередити бездоглядність дітей.

«За неналежне виконання батьківських обов'язків, мати притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – заявили в поліції.

Нагадаємо, що в Києві почнуть відловлювати водіїв, які не пропускають пожежників та працівників швидкої допомоги на дорогах. 13 лютого в Києві стартував спільний рейд патрульної поліції, швидкої допомоги та ДСНС «Увага! Спецсигнали». У столиці тепер патрульні будуть займатися «виловом» водіїв, які на дорогах не пропускають пожежні, швидкі, а також авто з увімкненими маячками та сиреною.

Також ми повідомляли, що з-за стрімкого поширення епідемії грипу та ГРВІ в Києві, працівників метро зобов'язали носити маски. Епідемія грипу і ГРВІ в Україні змусила кілька сотень тисяч українців бігти за ліками до аптеки, сидіти в нескінченних чергах під кабінетами лікарів, а також зайвий раз не їздити на громадському транспорті.

Ті, які хочуть уникнути цієї долі, намагаються запобігти поширенню вірусу грипу за допомогою масок. Так, адміністрація метрополітену Києва зобов'язала всіх працівників підземки носити маски, особливо тих, хто контактує з пасажирами. За допомогою цього обов'язкового нововведення керівництво метрополітену піклується про своїх підопічних.

Нагадаємо, ПП в метро Києва: чоловік впав на рейки, перші подробиці

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