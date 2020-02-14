Маленькие дети сидели в холоде и без еды несколько часов

Горе-родители оставили детей запертыми в авто

В Обухове Киевской области неравнодушный житель заявил в полицию, что стал очевидцем того, как в закрытом автомобиле долгое время плачут дети. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Так, в закрытом автомобиле длительное время находились малыши и кричали. 2-летнюю девочку и мальчика, которому не исполнилось еще и года, родители закрыли в легковушке на парковке у супермаркета.

Правоохранители прибыли на место происшествия, когда родители уже вернулись к машине. С ними ювенальные полицейские провели беседу, чтобы в дальнейшем предупредить безнадзорность детей.

«За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, мать привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – заявили в полиции.

Напомним, что в Киеве начнут отлавливать водителей, которые не пропускают пожарных и работников скорой помощи на дорогах. 13 февраля в Киеве стартовал совместный рейд патрульной полиции, скорой помощи и ДСНС «Внимание! Спецсигналы». В столице теперь патрульные будут заниматься «отловом» водителей, которые на дорогах не пропускают пожарные, скорые, а также авто с включенными маячками и сиреной.

Также мы сообщали, что из-за стремительного распространения эпидемии гриппа и ОРВИ в Киеве, работников метро обязали носить маски. Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине заставила несколько сотен тысяч украинцев бежать за лекарствами в аптеки, сидеть в бесконечных очередях под кабинетами врачей, а также лишний раз не ездить на общественном транспорте.

Те, которые хотят избежать этой участи, пытаются предотвратить распространение вируса гриппа с помощью масок. Так, администрация метрополитена Киева обязала всех работников подземки носить маски, особенно, тех, кто контактирует с пассажирами. С помощью этого обязательного нововведения руководство метрополитена заботится о своих подопечных.

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