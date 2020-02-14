Маски не знімають в громадському транспорті і жителі столиці

Через стрімке поширення епідемії грипу та ГРВІ в Києві, працівників метро зобов'язали носити маски

Епідемія грипу та ГРВІ в Україні змусила кілька сотень тисяч українців бігти за ліками до аптеки, сидіти в нескінченних чергах під кабінетами лікарів, а також зайвий раз не їздити на громадському транспорті. Ті, які хочуть уникнути цієї долі, намагаються запобігти поширенню вірусу грипу за допомогою масок. Про це повідомляє портал "Сьогодні".

Так, адміністрація метрополітену Києва зобов'язала всіх працівників підземки носити маски, особливо тих, хто контактує з пасажирами. За допомогою цього обов'язкового новвоведення керівництво метрополітену піклується про своїх підопічних.

"Все ж хоч трохи, але захистить від передачі грипу, так і цього – коронавіруса. Я вважаю, хоч трохи, але захистить", – прокоментувала правило прибиральниця в метро Галина Михайлик.

Медичні маски видають співробітникам метро на роботі і просять змінювати маску кожні три години.

Начальник станції метро "Деміївська" також прокоментувала рішення про необхідність носити маски.

"З підвищенням епідеміологічного рівня захворюваності в місті Києві було прийнято таке рішення", – пояснила вона.

В метро столиці часто можна зустріти і пасажирів в масках.

Нагадаємо, що в мережі показали, який колапс відбувається щоранку в київському метро. Десятки пасажирів не могли потрапити в київську підземку. Киянам довелось стояти в нескінченних чергах і спізнюватися по справах. Всі стояли в чергах до турнікетів. Натовп спостерігався вже від вхідних дверей на станції.

Нагадаємо, що за минулий рік КП «Харківський метрополітен» зазнав 267 мільйонів гривень збитків, незважаючи на підвищення вартості проїзду. Таким чином, сума збитків зросла вдвічі порівняно з 2018 роком.

За інформацією розслідувачів, спостерігається цікава картина: чим більше вартість проїзду, тим більше метрополітен Харкова йде в «мінус» з фінансів.

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