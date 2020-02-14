Маски не снимают в общественном транспорте и жители столицы

Из-за стремительного распространения эпидемии гриппа и ОРВИ в Киеве, работников метро обязали носить маски

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине заставила несколько сотен тысяч украинцев бежать за лекарствами в аптеки, сидеть в бесконечных очередях под кабинетами врачей, а также лишний раз не ездить на общественном транспорте. Те, которые хотят избежать этой участи, пытаются предотвратить распространение вируса гриппа с помощью масок. Об этом сообщает портал "Сегодня".

Так, администрация метрополитена Киева обязала всех работников подземки носить маски, особенно, тех, кто контактирует с пассажирами. С помощью этого обязательного новвоведения руководство метрополитена заботится о своих подопечных.

"Все же хоть немного, но защитит от передачи гриппа, да и этого – коронавируса. Я считаю, хоть немного, но защитит", – прокомментировала правило уборщица в метро Галина Михайлик.

Медицинские маски выдают сотрудникам метро на работе и просят сменять маску каждые три часа.

Начальник станции метро "Демеевская" также прокомментировала решение о необходимости носить маски.

"С повышением эпидемиологического уровня заболеваемости в городе Киеве было принято такое решение", – объяснила она.

В метро столицы часто можно встретить и пассажиров в масках.

Напомним, что в сети показали, какой коллапс происходит каждое утро в киевском метро. Десятки пассажиров не могли попасть в киевскую подземку. Киевлянам пришлось стоять в бесконечных очередях и опаздывать по делам. Все стояли в очередях к турникетам. Толпа наблюдался уже от входных дверей на станции.

Напомним, что за прошлый год КП «Харьковский метрополитен» понес 267 миллионов гривен убытков, несмотря на повышение стоимости проезда. Таким образом, сумма убытков выросла вдвое по сравнению с 2018 годом.

По информации расследователей, наблюдается интересная картина: чем больше стоимость проезда, тем больше метрополитен Харькова уходит в «минус» по финансам.

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