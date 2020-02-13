В компанії Київтеплоенерго пояснили, чому кияни в платіжках за Січень побачили великі суми за опалення

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу компанії

Київтеплоенерго пояснюють, чому виросли суми за опалення у січні 2020 року, порівняно з груднем 2019 року, нижчою температурою повітря і вартістю газу.

У розрахунках нарахувань за тепло в компанії враховують середньомісячну температура повітря, яку визначає Укргідрометцентр. Оскільки реднемесячная температура в січні виявилася на 2 градуси нижче, ніж місяцем раніше, зросло споживання тепла і, відповідно, суми в платіжках.

Також в компанії звернули увагу, що виросла на 8.7% і ціна газу - з 4276,69 гривень за 1 тисячу кубометрів в грудні до 4650 гривень - у січні.

Обидва чинники призвели до того, що платіжки за опалення в Києві в січні опинилися на 5% вище. У компанії при цьому додали, що згідно поставлению Кабміну в Києві був знижений тариф на опалення. У грудні 2019 року ціна була нижче базового тарифу на сезон на 22%, а в січні 2020 року - 18%.

Раніше ми розповідали про те, що українці будуть по-новому платити за газ. Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, українці скоро будуть отримувати тільки одну платіжку за газ, яку внесуть плату за доставку палива і його використання.

Також ми розповідали про те, що українцям затвердили нові тарифи на воду. Згідно з рішенням Нацкомісії, що тепер в Україні тарифи на центральне водопостачання і водовідведення зростуть в середньому на 15-20%.

Остаточні цифри, як зазначили в НКРЭКУ, будуть залежати від регіону. У Нацкомісії також виправдалися за чергове зростання тарифів і заявили, що їх підвищили нібито через зростання зарплат в українських містах.

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