В компании Киевтеплоэнерго пояснили, почему киевляне в январьских платежках увидели большие суммы за отопление

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу компании

В Киевтеплоэнерго объясняют выросшие суммы за отопление в январе 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 года, снизившейся температурой воздуха и выросшей стоимостью газа.

В рассчетах начислений за тепло в компании учитывают среднемесячную температура воздуха, которую определяет Укргидрометцентр. Поскольку реднемесячная температура в январе оказалась на 2 градуса ниже, чем месяцем ранее, выросло потребление тепла и, соответственно, суммы в платежках.

Также в компании обратили внимание, что выросла на 8.7% и цена газа - с 4276,69 гривен за 1 тысячу кубометров в декабре до 4650 гривен - в январе.

Оба фактора привели к тому, что платежки за отопление в Киеве в январе оказались на 5% выше. В компании при этом добавили, что согласно поставлению Кабмина, в Киеве был снижен тариф на отопление. В декабре 2019 года цена была ниже базового тарифа на сезон на 22%, а в январе 2020 года - 18%.

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