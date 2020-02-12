Шахраї видурили майже 70 тисяч у киянки

У Києві викрили двох ув'язнених, які шахрайським шляхом виманили гроші у 62-річної киянки, не виходячи з камери СІЗО, повідомляє прокуратура столиці.

11 лютого фігуранти зателефонували 62-річної жінки і повідомили, що її син нібито потрапив у біду і для його порятунку необхідно 5 тисяч доларів США.

Жінка навіть не перевіривши їх слова, відразу ж перевела на зазначені реквізити всі свої заощадження, 53 тисяч гривень. Після чого поповнила рахунки 10 номерів мобільних телефонів без жодних підозр про махінації.

залишившись Без грошей, жінка вирішила зателефонувати синові і переконатися, що з ним все в порядку. Тоді і розкрилася афера. Загальна сума, якою заволоділи шахраї буквально за кілька годин, не виходячи з в'язниці, склала 69 тисяч гривень.

З'ясувалося, що злочин скоїли двоє ув'язнених Київського СІЗО. Один з них перебуває під вартою за підозрою в розбої та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, іншого – підозрюваний у скоєнні крадіжок.

Так, після обшуків в камері, де утримуються фігуранти, виявлені і вилучені мобільні телефони, з якого відбувалася афера.

Двом ув'язненим додали підозра ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Також встановлюються інші учасники злочину.

Нагадаємо, що в Києві у пожежі згорів автомобіль ВАЗ. У вівторок ввечері, 11 лютого, на території гаражного кооперативу в Оболонському районі міста Києва, на вулиці Північній, сталася пожежа в одному з боксів. Пожежа поширилася на сусідні гаражі.

Наголошується, що в гаражі знаходився автомобіль ВАЗ.

«Вже в 17:33 пожежникам вдалося локалізувати вогонь. О 17:45 пожежа була ліквідована», - повідомили в ДСНС.

На виклик приїхали дві одиниці пожежної спецтехніки.

Нагадаємо, ПП в метро Києва: чоловік впав на рейки, перші подробиці

Як повідомляла Politeka, тарифи довели до відчаю десятки тисяч жителів під Києвом: термінове звернення до Зеленському

Також Politeka писала, масштабний страйк паралізував центр Києва, дороги перекриті: перші подробиці і кадри