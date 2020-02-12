В мережі показали, який колапс відбувається кожного ранку у києвському метро

У середу, 12 лютого, десятки пасажирів не могли потрапити у київську підземку Про це повідомляє Depo.Київ.

Киянам довелося стояти у безкінечних чергах і запізнюватися у справах. Всі стояли в чергах до турнікетів.

Натовп спостерігався вже від вхідних дверей на станції.

Деякі пасажири не витримували й виходили з черги, щоб пройти через двері з написом "Проходу немає". Зайшовши до приміщення станції, люди просто нагинаються, щоб пройти під залізною огорожею і таким чином потрапляють на станції.

Нагадаємо, що в Ірпені пропала жінка. Києво-Святошинський відділ поліції розшукує жінку Кучеренко Ірину Олександрівну 85 року народження. 34-річна жінка поїхала в місто Ірпінь та не повернулася. Її місцезнаходження досі невідоме.

Також ми писали, що за невеликий проміжок часу бобри знищили близько двадцяти дерев в історичному парку Кагарлик. Вони облюбували Бобри озеро та дерева навколо нього в історичному парку Трощинського в місті Кагарлик Київської області. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Місцеві скаржаться на бобрів, адже це завдає шкоди історичному парку.

Дерево діаметром 20 см бобри зрізають за одну добу.

Експерти допускають, що шкідники перекочували на озеро в парку з сусідської річки Росава.

Так, на озері зараз проживає ціла сім'я бобрів – 8 особин. В озері, пояснює директор парку, дуже чиста вода, і, очевидно, бобрам це сподобалося. Працівники парку вирішили рятувати екосистему парку залізною сіткою, якою обмотують дерева навкруги ставу.

Зоологи вважають цей метод ефективним, проте краще все ж відловлювати бобрів та переселяти їх у більш придатні до цього місця.

Нагадаємо, НП в метро Києва: чоловік впав на рейки, перші подробиці

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