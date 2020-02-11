Киян попередили про ускладнення погодних умов через потужноий південно-західний вітер і мокрий сніг з дощем

Про це повідомляє головне управління ДСНС України.

11 лютого вдень у Києві очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. В КМДА закликали мешканців не виходити зайвий раз на вулицю, а якщо все-таки виходу в стихію не уникнути, то виконувати наступні рекомендації.

Під час сильного вітру та хуртовини потрібно всі вікна квартир і приватних будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть полетіти. Також варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі на вулиці, а також обходити стороною дерева.

Варто також не паркувати автомобілі поруч з деревами.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д., негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Відзначимо, що 11 лютого, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, буде сильний вітер поривами, а атмосферний фронт буде по черзі накривати всю країну.

"Атмосферний фронт несе в Україну опади - дощ та мокрий сніг. Зона поступово буде проходити від заходу до сходу протягом доби", – попередила синоптик.

Нагадаємо, що в Києві безслідно зникла мати, діти не знаходять собі місця. Також написали прикмети жінки, за якими їх легко буде впізнати при зустрічі: Зріст 170, темне волосся з высветленными кінцями (довжина до плечей), очі зелені.

Також жінки була одягнена в білу куртку до колін, чорні штани, чорні чоботи, ще була темно-синя сумка.

Може хто бачив, просять повідомити рідним (0935685532) або 102.

Нагадаємо, що рятувальники дістали з зливної ями голого киянина. Рятувальники ДСНС швидко дістали і повезли відігрівати цього хлопця, тому що швидка допомога довго їхала. Користувачі мережі бурхливо обговорюють побачене в коментарях.

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