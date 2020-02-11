Киевлян предупредили об осложнении погодных умов из-за мощного юго-западного ветра и мокрого снега с дождем

Про этом сообщает главное управление ДСНС Украины.

11 февраля днем в Киеве ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. В КГГА призвали жителей не выходить лишний раз на улицу, а если все-таки, выхода в стихию не избежать, то выполнять следующие рекомендации.

Во время сильного ветра и метели нужно все окна квартир и частных домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут улететь. Также стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи на улице, а также обходить стороной деревья.

Стоит также не парковать автомобили рядом с деревьями.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д., немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Отметим, что 11 февраля, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, будет сильный ветер порывами, а атмосферный фронт будет поочередно накрывать всю страну.

"Атмосферный фронт несет в Украину осадки - дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от запада до востока в течение суток", – предупредила синоптик.

Напомним, что в Киеве бесследно пропала мать, дети не находят себе места. Также написали приметы женщины, по которым ее легко будет опознать при встрече: Рост 170, тёмные волосы с высветленными концами (длина до плеч), глаза зелёные.

Также женщины была одета в белую куртку до колен, чёрные штаны, чёрные сапоги, ещё была темно-синяя сумка.

Может кто видел, просят сообщить родным (0935685532) или в 102.

Напомним, что спасатели достали из сливной ямы голого киевлянина. Спасатели ДСНС быстро достали и повезли отогревать этого парня, потому что скорая помощь долго ехала. Пользователи сети бурно обсуждают увиденное в комментариях.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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