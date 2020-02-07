Під Києвом затримали злочинців, які грабували квартири в Бучі
Про це розповіли в прес-службі поліції.
Поліцейські змогли наздогнати злодіїв у Бучі. Їх на гарячому застав місцевий житель, який зіткнувся з грабіжниками в під'їзді багатоповерхівки і поцікавився, з якою метою вони там знаходяться.
Злодії навіть не зважилися що-небудь збрехати, замість цього застосувавши струмінь сльозогінного газу на киянина, після чого вони кинулися тікати. Зайшовши у власний будинок, господар квартири виявив, що його встигли пограбувати.
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Потерпілий повідомив про злочин правоохоронцям, назвавши марку авто, на якому вони втекли.
Поліцейські ввели план «Перехоплення» на території кількох районів області затримали автомобіль злочинців на трасі Київ-Одеса. В автомобілі знаходилися четверо чоловіків у віці від 23 до 48 років, уродженців Автономної республіки Крим. До недавнього часу вони жили в Херсонській області, у трьох з них є судимості.
При затриманні автомобіля у ньому виявили речі, викрадені напередодні з квартири в Бучі.
Нагадаємо, що озброєний радник мера Вишгорода Матко проніс в сесійний зал зброю і влаштував бійку, зірвавши засідання. Радник міського голови Вишгорода Момота Борис Матко проніс до сесійної зали міськради зброю і влаштував бійку. Про це повідомляє правозахисник ГО "Стоп корупції" Юрій Цибенко.
Борис Матко почав перепалку з громадським активістом, під час якої у нього випав пістолет і ніж.
«На засіданні у Вишгородській міській раді відбулася бійка. Саме під час 10-хвилинної перерви, коли депутати поверталися у великий зал, між двома чоловіками стався конфлікт, один з учасників – депутат від партії "Воля" та радник мера Момота Борис Матко. Чоловіки почали махати кулаками, і в процесі бійки, як я зрозумів, у політика випав пістолет і ніж, набігло багато людей, депутатів, які почали рознімати цих двох», – розповідає правозахисник.
Цибенко зазначив, що в момент, коли всі побачили пістолет, то піднявся крик, що тут зброю.
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