Під Києвом затримали злочинців, які грабували квартири в Бучі

Про це розповіли в прес-службі поліції.

Поліцейські змогли наздогнати злодіїв у Бучі. Їх на гарячому застав місцевий житель, який зіткнувся з грабіжниками в під'їзді багатоповерхівки і поцікавився, з якою метою вони там знаходяться.

Злодії навіть не зважилися що-небудь збрехати, замість цього застосувавши струмінь сльозогінного газу на киянина, після чого вони кинулися тікати. Зайшовши у власний будинок, господар квартири виявив, що його встигли пограбувати.

Потерпілий повідомив про злочин правоохоронцям, назвавши марку авто, на якому вони втекли.

Поліцейські ввели план «Перехоплення» на території кількох районів області затримали автомобіль злочинців на трасі Київ-Одеса. В автомобілі знаходилися четверо чоловіків у віці від 23 до 48 років, уродженців Автономної республіки Крим. До недавнього часу вони жили в Херсонській області, у трьох з них є судимості.

При затриманні автомобіля у ньому виявили речі, викрадені напередодні з квартири в Бучі.

Нагадаємо, що озброєний радник мера Вишгорода Матко проніс в сесійний зал зброю і влаштував бійку, зірвавши засідання. Радник міського голови Вишгорода Момота Борис Матко проніс до сесійної зали міськради зброю і влаштував бійку. Про це повідомляє правозахисник ГО "Стоп корупції" Юрій Цибенко.

Борис Матко почав перепалку з громадським активістом, під час якої у нього випав пістолет і ніж.

«На засіданні у Вишгородській міській раді відбулася бійка. Саме під час 10-хвилинної перерви, коли депутати поверталися у великий зал, між двома чоловіками стався конфлікт, один з учасників – депутат від партії "Воля" та радник мера Момота Борис Матко. Чоловіки почали махати кулаками, і в процесі бійки, як я зрозумів, у політика випав пістолет і ніж, набігло багато людей, депутатів, які почали рознімати цих двох», – розповідає правозахисник.

Цибенко зазначив, що в момент, коли всі побачили пістолет, то піднявся крик, що тут зброю.

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