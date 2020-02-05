У тролейбуса горів дах і не було лобового скла

У Києві зафіксували на камеру "вогненний тролейбус", який їхав по вулиці

Інцидент стався на житловому масиві Відрадний. Відповідне відео з'явилося в паблике Київ Оперативний на Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В мережі почали бурхливо обговорювати побачене.

«То Кіану Рівз з Сандрою Буллок знімаються в рімейку фільму "Швидкість". Інфа 100%.», «Наче примарний гонщик пересів з мотоцикла за кермо», «Цей поїзд у вогні,І нам не на що більше тиснути. Цей поїзд у вогні, І нам нікуди більше бігти.», «ну так це ж - «Кращому транспорту в Києві бути»! Є поїздка з вітерцем, а це з вогником)», «включив пічку на максимум», «Судячи з одягу водія схоже на зйомку фільму або т. п.», «А те, що він горить, автора не бентежить», «А те, що він горить??? на відрадному це норма?», «Не вистачає музичного супроводу AC/DC highway to hell», «Закрийте вікно, дме.», – сміються в мережі.

Зазначимо, що на відео – монтаж, який можна побачити, якщо придивитися до вогню на даху тролейбуса.

Нагадаємо, що на лівобережному житловому масиві Києва, на Осокорках, утворилася грандіозна звалище сміття.

Місцеві жителі влаштували смітник прямо серед дерев, заваливши територію побутовим сміттям.

«Так для того місця це норм вже &≈;10 років±(≠люди-ж будують),я жив на розі…!», «А міг би бути просто куточок для відпочинку», «Краси нашого району», «Це роблять люди-какашки, чого всередині з надлишком і віддають світу, моральні виродки і жлоби», «Екопарк на Осокорках.», «Просто свині», «слуште, але там далеко не все залишено відпочиваючими. он ту купу папок, і пластик, і будсміття вивозили цілеспрямовано. роги б відбити», «Звалище вже 20 років там! Колекторна на цій ділянці, не прийнята на баланс», – відзначили в мережі.

Что тут происходит? Киев, Отрадный Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 4. Februar 2020

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

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