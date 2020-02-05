Україну замітає снігом, оголошено ускладнення погодних умов в Києві
Киян закликають не виїжджати на приватних автомобілях у центр міста із-за сильного снігу і пробок. На дорогах утворилася складна ситуація. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Держнс.
Вранці 5 лютого Київ зупинився: сніг призвів до утворення кілометрових пробок на дорогах, а прямо в центрі міста з-за поривчастого вітру впало дерево на одну з головних доріг.
Для забезпечення проїзду автотранспорту на столичних автошляхах залучено 773 працівника і 578 одиниць техніки.
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Також повідомляється, що в ніч на 5 лютого в результаті снігопаду та сильного вітру в результаті спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишилися без електрики 41 населений пункт. Без світла доведеться бути сьогодні одеситам у 24 населених пунктах, а також в Івано-Франківській області – в 17. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
За прогнозами Укргідрометцентру, 5 лютого буде сніг з хуртовиною, сильні пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах снігові замети, ожеледиця.
По Києву внаслідок впливу південного циклону очікується зміна погодних умов: протягом доби 5 лютого значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м / с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпеки).
Опади припиняться тільки 7-9 лютого, а також вдарить мороз.
Нагадаємо, що лютий продовжує дивувати киян аномальним теплом. У Святошинському районі на вулиці Зодчих, розквітли проліски.
Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві через аномально теплу зиму в ботсаду ім. Гришка почалося цвітіння азалій та камелій.
Поки в оранжерейному комплексі цвітуть окремі кущі квітів.
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Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.
Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.