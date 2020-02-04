Лютий продовжує дивувати киян аномальним теплом

У Святошинському районі на вулиці Зодчих, розквітли проліски.

Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві через аномально теплу зиму в ботсаду ім. Гришка почалося цвітіння азалій та камелій.

Поки в оранжерейному комплексі цвітуть окремі кущі квітів,.

На сайті ботсаду повідомляють, що раніше ці квіти тільки починали цвісти ближче до кінця зими.

Крім того, під Києвом посеред зими щосили цвітуть сакури і проліски.

"Календарна зима в розпалі, а в місті Вишгороді в цей день кінь смакує зелену травичку, а сакура з пролісками продовжують розквітати", – написав Рудич.

Також ми писали, що Київ увійшов до переліку найдорожчих міст світу.

При складанні рейтингу оцінювали міста, порівнявши вартість продуктів, проїзду та житлово-комунальних послуг, а також купівельну спроможність населення.

Всього до переліку потрапили 440 міст. Перше місце вже традиційно зайняв Цюріх (Швейцарія). До п'ятірки лідерів увійшли також ще 4 швейцарських міста: Базель, Лозанна, Женева і Берн.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.