Лютий продовжує дивувати киян аномальним теплом
У Святошинському районі на вулиці Зодчих, розквітли проліски.
Про це повідомляє «Вечірній Київ».
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Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві через аномально теплу зиму в ботсаду ім. Гришка почалося цвітіння азалій та камелій.
Поки в оранжерейному комплексі цвітуть окремі кущі квітів,.
На сайті ботсаду повідомляють, що раніше ці квіти тільки починали цвісти ближче до кінця зими.
Крім того, під Києвом посеред зими щосили цвітуть сакури і проліски.
"Календарна зима в розпалі, а в місті Вишгороді в цей день кінь смакує зелену травичку, а сакура з пролісками продовжують розквітати", – написав Рудич.
Також ми писали, що Київ увійшов до переліку найдорожчих міст світу.
При складанні рейтингу оцінювали міста, порівнявши вартість продуктів, проїзду та житлово-комунальних послуг, а також купівельну спроможність населення.
Всього до переліку потрапили 440 міст. Перше місце вже традиційно зайняв Цюріх (Швейцарія). До п'ятірки лідерів увійшли також ще 4 швейцарських міста: Базель, Лозанна, Женева і Берн.
Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.
Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.
Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.