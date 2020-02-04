Февраль продолжает удивлять киевлян аномальным теплом
В Святошинском районе на улице Зодчих, расцвели подснежники.
Об этом сообщает «Вечерний Киев».
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Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий.
Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов.
На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы.
Кроме того, под Киевом посреди зимы вовсю цветут сакуры и подснежники.
"Календарная зима в разгаре, а в городе Вышгороде в этот день лошадь смакует зеленую травку, а сакура с подснежниками продолжают расцветать", – написал Рудич.
Также мы писали, что Киев вошел в перечень самых дорогих городов мира.
При составлении рейтинга оценивали города, сравнив стоимость продуктов, проезда и жилищно-коммунальных услуг, а также покупательную способность населения.
Всего в перечень попали 440 городов. Первое место уже традиционно занял Цюрих (Швейцария). В пятерку лидеров вошли также еще 4 швейцарских города: Базель, Лозанна, Женева и Берн.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.