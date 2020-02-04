Февраль продолжает удивлять киевлян аномальным теплом

В Святошинском районе на улице Зодчих, расцвели подснежники.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий.

Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов.

На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы.

Кроме того, под Киевом посреди зимы вовсю цветут сакуры и подснежники.

"Календарная зима в разгаре, а в городе Вышгороде в этот день лошадь смакует зеленую травку, а сакура с подснежниками продолжают расцветать", – написал Рудич.

Также мы писали, что Киев вошел в перечень самых дорогих городов мира.

При составлении рейтинга оценивали города, сравнив стоимость продуктов, проезда и жилищно-коммунальных услуг, а также покупательную способность населения.

Всего в перечень попали 440 городов. Первое место уже традиционно занял Цюрих (Швейцария). В пятерку лидеров вошли также еще 4 швейцарских города: Базель, Лозанна, Женева и Берн.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.