Сьогодні, 3 лютого, з візитом до Києва прибуває президент Туреччини Рэджеп Тайіп Ердоган
Як стало відомо, це призведе до тимчасового обмеження руху на дорогах Києва.
З такою заявою до водіїв звернулися представники Управління держохорони України.
Рух може бути обмежено на Бориспільському шосе, тому водіїв просять враховувати цей фактор при плануванні поїздки.
Головне за ніч: убивство в Києві, теракти в Європі і провал Зеленського
Погода зірвалася з ланцюга, українців попередили про насування удару: "шквальний вітер і..."
Зірка "Величного століття" вразила природною красою: "така солодка"
Коронавірус в Україні: кількість хворих зростає, Зеленський прийняв екстрене рішення
Для того, щоб уникнути пробок, водіїв просять, якщо є можливість, користуватися громадським транспортом.
Раніше ми писали, що у Києві група злочинців викрадала елітні машини.
Так, в поліцію звернулася 29-річна киянка, яка припаркувала свою «Інфініті» на проспекті Маршала Конєва (Голосіївський район), а потім не знайшла її там.
Правоохоронці встановили, що до злочинного угруповання входили двоє жителів Києва і Київської області, 1978 і 1981 років народження. Вони сканували сигналізації елітних авто і відкривали замки.
Під час обшуку в гаражах, які належать викрадачам, знайшли ще кілька викрадених автомобілів, велику кількість державних номерних знаків, сканери і мобільні телефони.
Зараз злочинці перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу в мільйон гривень. Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією.
Нагадаємо, ціна на воду стрімко злетить: коли киянам чекати нового удару.
Як повідомляла Politeka, в Києві з'явилася небезпечна зупинка, лякаючі фото.
Також Politeka писала, що діти таємничо зникли під Києвом: з'явилися фото і прикмети зниклих.