Як уникнути пробок на дорогах?

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Як стало відомо, це призведе до тимчасового обмеження руху на дорогах Києва.

З такою заявою до водіїв звернулися представники Управління держохорони України.

Рух може бути обмежено на Бориспільському шосе, тому водіїв просять враховувати цей фактор при плануванні поїздки.

Для того, щоб уникнути пробок, водіїв просять, якщо є можливість, користуватися громадським транспортом.

Раніше ми писали, що у Києві група злочинців викрадала елітні машини.

Так, в поліцію звернулася 29-річна киянка, яка припаркувала свою «Інфініті» на проспекті Маршала Конєва (Голосіївський район), а потім не знайшла її там.

Правоохоронці встановили, що до злочинного угруповання входили двоє жителів Києва і Київської області, 1978 і 1981 років народження. Вони сканували сигналізації елітних авто і відкривали замки.

Під час обшуку в гаражах, які належать викрадачам, знайшли ще кілька викрадених автомобілів, велику кількість державних номерних знаків, сканери і мобільні телефони.

Зараз злочинці перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу в мільйон гривень. Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією.

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