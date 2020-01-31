Українцям анонсували нове підвищення тарифів на холодну воду

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що про нові тарифи своїх клієнтів поінформував Київводоканал.

За підсумками відкритого засідання Київводоканалу прийшли до висновку, що в поточному році вартість водопостачання та водовідведення становитиме 22,99 гривень. Дату підвищення тарифу на холодну воду поки не озвучили.

Як відомо, зараз жителі Києва платять по лічильнику 21,756 грн за один кубометр води (з них 11,544 грн за доставку води і 10,212 - "за каналізацію").

У Київводоканалі заявили, що на чергове підвищення тарифів вплинули нібито такі фактори, як необхідність збільшити видатки на зарплати працівникам, зміна вартості електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, витрати на запчастини, матеріали, реагенти, опалення, оренду і т. д.

"За результатами обговорення буде оформлений протокол, який буде оприлюднений на офіційному сайті суспільства", - підкреслили в прес-службі підприємства.

Раніше ми розповідали про те, що українці ризикують залишитися без опалення. Про це інформує прес-служба газового монополіста "Нафтогаз".

У відомстві підкреслили, що з 1 лютого 2020 року без опалення можуть залишитися жителі відразу 16 населених пунктів в Україні.

Україні загрожує колапс і зрив опалювального сезону, оскільки із-за великих боргів опалення можуть відключити в Одесі, Кривому Розі, Дніпропетровську, Харкові, Сумах та інших населених пунктах.

У разі, якщо місцеві тепловики не погасять борги до кінця першого місяця зими, то НАК "Нафтогаз України" не зможе постачати блакитне паливо для опалення.

Загальна сума заборгованості, як повідомляють у прес-службі монополіста, становить 406 млн гривень.

Також ми розповідали про те, що українці висунули президенту Володимиру Зеленському серйозна вимога щодо абонплати за доставку газу. зокрема, вони створили петицію з проханням відмінити абонплату за транспортування природного газу.

Так, за 9 днів пропозицію скасувати додаткові платіжки на газ для українців набрало 30734 підписів при необхідному мінімумі в 25 тисяч. При цьому збір підписів буде тривати ще 83 дні. Тепер глава держави зобов'язаний розглянути це звернення.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.