Украинцам анонсировали новое повышение тарифов на холодную воду

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что о новых тарифах своих клиентов проинформировал Киевводоканал.

По итогам открытого заседания Киевводоканала пришли к выводу, что в текущем году стоимость водоснабжение и водоотведения составит 22,99 гривен. Дату повышения тарифа на холодную воду пока не озвучили.

Как известно, сейчас жители Киева платят по счетчику 21,756 грн за один кубометр воды (из них 11,544 грн за доставку воды и 10,212 - "за канализацию").

В Киевводоканале заявили, что на очередное повышение тарифов повлияли якобы такие факторы, как необходимость увеличить расходы на зарплаты работникам, изменение стоимости электроэнергии, топливо-смазочных материалов, затраты на запчасти, материалы, реагенты, отопление, аренду и т. д.

"По результатам обсуждения будет оформлен протокол, который будет обнародован на официальном сайте общества", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы рискуют остаться без отопления. Об этом информирует пресс-служба газового монополиста "Нафтогаз".

В ведомстве подчеркнули, что с 1 февраля 2020 года без отопления могут остаться жители сразу 16 населенных пунктов в Украине.

Украине грозит коллапс и срыв отопительного сезона, поскольку из-за больших долгов отопление могут отключить в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах и других населенных пунктах.

В случае, если местные тепловики не погасят долги до конца первого месяца зимы, то НАК "Нафтогаз Украины" не сможет поставлять голубое топливо для отопления.

Общая сумма задолженности, как сообщают в пресс-службе монополиста, составляет 406 млн гривен.

Также мы рассказывали о том, что украинцы выдвинули президенту Владимиру Зеленскому серьезное требование относительно абонплаты за доставку газа. В частности, они создали петицию с просьбой отменить абонплату за транспортировку природного газа.

Так, за 9 дней предложение отменить дополнительные платежки на газ для украинцев набрало 30734 подписей при необходимом минимуме в 25 тысяч. При этом сбор подписей будет продолжаться еще 83 дня. Теперь глава государства обязан рассмотреть это обращение.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.