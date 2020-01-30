У Києві компанія чоловіків вирішила спробувати піцу - "на шару"

Про інцидент повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Безкоштовно піца смачніше", — вирішили покупці і, забравши замовлення, виставили кур'єра за двері.

Сьогодні, близько 5 години ранку, на службу 102 зателефонував кур'єр однією із служби доставки і повідомив, що він привіз замовлення на вулицю Амвросія Бучми, але клієнти забрали товар і не розрахувалися.

Зі слів заявника, з квартири вийшло 3 чоловіків, один з яких забрав замовлення і миттю зачинив вхідні двері. Заплатити гроші за піцу громадяни відмовилися. На місці виклику заявник вказав на квартиру, в яку було здійснено замовлення.

Особи, які перебували в приміщенні, заперечували той факт, що робили замовлення і стверджували, що кур'єра бачать вперше. В квартирі поліцейські виявили залишки замовлення, який дістав співробітник і коробки з фірмовими логотипами. Громадяни відмовилися надати пояснення з приводу виявленого.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.

"Жлоби"," Шкода кур'єра, зазвичай там працюють студенти у вільний від навчання час"," пограбування століття", - пишуть розлючені кияни в коментарях.

Крім того, ми писали, що в одному з магазинів Києва помітили кишенькову злодійку, яка грабувала покупців.



Як повідомляється в одному з українських телеграм-каналів, що за той час, протягом якого злодійка знаходилася в магазині, вона встигла пограбувати декількох покупців, які в цей час вибирали одяг для примірки.

“Працювала” жінка навіть не приховуючи обличчя, прикриваючись вішалками з іншим одягом.

Крім того, нещодавно ми писали, що в Печерському районі Києва промишляв літній кишеньковий злодій.

Злочинцем виявився справжній ветеран — 75-річний чоловік.

Зловмисник ризикнув і витягнув гаманець з кишені куртки в приміщенні ресторану.

Саме співробітники оперативно-розшукового відділу і побачили, як злочинець витягнув гаманець з банківськими картками та грошима. Правоохоронці затримали злодія відразу після скоєння злочину.

Зловмисником виявився 75-річний житель Черкаської області. Раніше чоловіка вже судили за аналогічні злочини. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі згідно з частиною 1 статті 185 (Крадіжка) КК України.

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

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