Учасниця АТО і волонтер Ася Оброткина стала жертвою хамства київського маршрутчика

Про кричущий випадок дівчина розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Маршрутник почав ображати волонтерку і не пускати в транспортний засіб, як тільки побачив посвідчення УБД і ледь не довів її до сліз.

"Мені за те, що ви сидите керуєте автобусом а я тягала на собі хлопців, за 5 років війни теж ніхто нічого не відшкодував. І схоже, що тільки моєї війни. Я зараз викликаю поліцію і чітко вам пояснять права учасників бойових дій а не" АТОвців" і те, як Ви нас перевозити згідно законодавства України", - з болем заявила учасниця АТО водієві.

Однак найгірше те, що інцидент з цим самим маршрутчика повторився вже на наступний день.

Українці засипали публікацію гнівними коментарями і зійшлися на думці, що ситуацію з перевезеннями потрібно регулювати на державному рівні, щоб ось такі бидло-маршрутники боялися навіть подумати про хамську поведінку.

"Ні, війна не тільки для Вас.Я втратила Сина ,і теж чула у відповідь ...не возимо... Дуже боляче, що люди не розуміють що це таке....", "Мені неймовірно соромно за таких дятлів, пробачте нас усіх! Ми в нескінченному боргу перед вами!", - пишуть користувачі.

До речі, 22 січня під Києвом у місті Буча двоє пасажирів випали з маршрутки в той момент, коли намагалися вийти, а водій почав їхати.

Відомо, що постраждалі, зайшли в маршрутку, але зрозуміли, що сіли не в той автобус, і вирішив одразу ж вийти.

Проте водій, не дочекавшись, поки пасажири залишать транспортний засіб, і не переконавшись у їх безпеки, почав рух, в результаті чого чоловік і жінка впали.

Очевидці наздогнали маршрутку, сказавши водієві, що той «втратив» пасажирів, на що він відповів, що нічого не помітив і нікого не втрачав.

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