Як виглядає дівчина і у що була одягнена?

Близькі оголосили в розшук 29-річну Анастасію Сахненко

Жінка 28 січня пішла з дому на просп. Героїв Сталінграда, 11-Б, і досі не повернулася.

Про це повідомив Onesmile Nech‎ в пабліку "Київ Оперативний".

Жінка була одягнена в синю парку і джинси, взута у білі кросівки.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Анастасії Сахненко, просять повідомляти за телефоном (063) 383-60-26.

Недаввно ми писали, що у Києві розшукують 43-річного Володимира Науменка.

Востаннє чоловіка бачили на Виноградарі, в районі проспекту Свободи 16 січня.

Телефон відключений, на зв'язок з рідними не виходить.

Зниклий був одягнений у куртку "Аляска" зеленого кольору, сіру в'язану шапку, світлі джинси, білий светр. При собі мав чорну маленьку сумочку через плече, документи і гроші.

Зріст зниклого 174 см, середньої статури, карі очі, на голові лисина.

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