Близькі оголосили в розшук 29-річну Анастасію Сахненко
Жінка 28 січня пішла з дому на просп. Героїв Сталінграда, 11-Б, і досі не повернулася.
Про це повідомив Onesmile Nech в пабліку "Київ Оперативний".
Жінка була одягнена в синю парку і джинси, взута у білі кросівки.
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Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Анастасії Сахненко, просять повідомляти за телефоном (063) 383-60-26.
Недаввно ми писали, що у Києві розшукують 43-річного Володимира Науменка.
Востаннє чоловіка бачили на Виноградарі, в районі проспекту Свободи 16 січня.
Телефон відключений, на зв'язок з рідними не виходить.
Зниклий був одягнений у куртку "Аляска" зеленого кольору, сіру в'язану шапку, світлі джинси, білий светр. При собі мав чорну маленьку сумочку через плече, документи і гроші.
Зріст зниклого 174 см, середньої статури, карі очі, на голові лисина.
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