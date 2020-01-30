Власника автомобіля Chevrolet, який припаркувався в недозволеному місці, покарали кияни

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Автомобіліст припаркувався на газоні по вул. Драгоманова.

На фото видно, що на машину Chevrolet поклали чималого розміру камені.

Раніше ми писали, що у Києві відзначився черговий «герой парковки».

Як видно на фото, водій позашляховика Toyota вирішив залишити автомобіль на повороті, не припускаючи, що парковка перешкодить руху тролейбусів.

Раніше ми писали, що в Києві зміняться тарифи на парковку.

Вже кілька років поспіль тарифи не міняли, тепер у планах столичної влади збільшити його як мінімум до 50 грн/година і обмежити по часу, але для перегляду тарифу в мерії поки немає повноважень.

У центрі Києва вартість паркування залежить від зони і становить – від 5 до 10 гривень на годину.

За інформацією КМДА, протягом року кількість автомобілів у столиці збільшилася на 15%, а це близько 150 тисяч автомобілів. Тому в місті посилюється проблема нестачі місць для паркування.

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.

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