У Києві затримали двох учениць 11-го класу однієї зі столичних шкіл

Перед цим, 17-річні дівчата подзвонили в поліцію з повідомленням, що їх і ще кілька навчальних закладів у Дарницькому районі "замінували".

Прес-служба Нацполіції Києва повідомляє, після того, як правоохоронці отримали виклик, до місця події виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники і лікарі.

Тоді ж з навчальних закладів провели евакуацію 1500 учнів, вчителів та інших працівників. Також правоохоронці ретельно обстежили як школи, так і прилеглі території, але нічого підозрілого не виявили.

На місці слідчі з'ясували, що подзвонили в поліцію з інформацією про псевдоминировании дві 17-річні учениці однієї з "замінованих" шкіл. Школярки визнали провину, а свій крок пояснили тим, що хотіли пожартувати.

Зараз слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального Кодексу про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вона передбачає до 6-ти років позбавлення волі.

Телефон, з якого дзвонили школярки

Раніше ми писали, що у Києві 24 січня на Харківському масиві замінували одразу чотири навчальних заклади. Сотні дітей терміново евакуювали.

"Сьогодні вранці син пішов, як звичайно, в школу. А потім звідти зателефонували і сказали терміново забрати через замінування. Всіх дітей евакуювали. Там же, в школі нам сказали, що все заміновано чотири школи", – каже Ганна, у якої син навчається в одній із шкіл.

За її словами, всі школи знаходяться поблизу станції метро "Харківська"

"Мій син навчається в гімназії №237 на вул. Вербицького. Там ще школа, і її теж замінували. Коли я прийшла за дитиною, в школу стали заходити люди в спецодязі, які перевіряли приміщення і дітей", – додала Ганна.

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