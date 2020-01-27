У київського трамвая під час руху відлетіли колеса

Про це повідомляє група "Київ Оперативний" у Facebook

До речі, на перетині вулиць Сабурова та Закревського ремонтна бригада довгий час чинила один з трамваїв.

Внаслідок цього інші трамваї не можуть проїхати далі, а тому пасажирам доводилося користуватися іншим видом транспорту.

На місце події прибув навіть автокран.

Нещодавно ми писали, що в Києві була виявлена небезпечна для пасажирів трамвайна зупинка.

Кінцева зупинка трамваїв №№ 15 і 18 на вулиці Старовокзальній не пристосована для безпечної посадки і висадки. Санітарний стан зупинки незадовільний.

Нещодавно ми писали, що у Києві група злочинців викрадала елітні машини.

Так, в поліцію звернулася 29-річна киянка, яка припаркувала свою «Інфініті» на проспекті Маршала Конєва (Голосіївський район), а потім не знайшла її там.

Правоохоронці встановили, що до злочинного угруповання входили двоє жителів Києва і Київської області, 1978 і 1981 років народження. Вони сканували сигналізації елітних авто і відкривали замки.

Під час обшуку в гаражах, які належать викрадачам, знайшли ще кілька викрадених автомобілів, велику кількість державних номерних знаків, сканери і мобільні телефони.

Також ми писали про те, що речі з шкурок котів продають в Києві.

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